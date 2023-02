मुंबई में इवेंट के दौरान सिंगर सोनू निगम से धक्का-मुक्की, घटना का वीडियो वायरल

सोनू निगम से मारपीट का मामला सामने आ रहा है. एक लाइव शो के दौरान सिंगर पर कुछ लोगों ने हमला किया. इस वजह से आनन-फानन में उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि इस हादसे में सोनू निगम के उस्ताद के बेटे रब्बानी खान को चोट आई है.

सिंगर से हुई मारपीट

चेंबूर में एक लाइव म्यूजिक इवेंट के दौरान एक हादसा हुआ, जहां सोनू निगम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि, आज चेम्बूर फेस्टिवल का आखरी दिन था, जिसमें सोनू निगम को बुलाया गया था. जिस वक्त सोनू निगम परफॉर्म कर वापस जा रहे थे, उसी दौरान कुछ लोग सेल्फी लेने लगे, तभी सोनू निगम की टीम का एक आदमी नीचे गिर गया, उसे अस्पताल लाया गया. जहां X-Ray कराने के बाद घर भेज दिया गया. सोनू की हालत बिल्कुल ठीक है.

सोनू सम्पर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो खुद इस हादसे से शॉक में हैं, इसलिए उन्होंने बात करने से मना कर दिया. हादसे में जिसे चोट लगी वो सोनू के उस्ताद के बेटे रब्बानी खान थे. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस धक्का-मुक्की करने वालों की पहचान में जुटी है.

ट्विटर पर वायरल वीडियो

हालांकि सोनू से इस मारपीट का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है. जहां बताया गया कि राजनीतिक पार्टी से जुड़े कुछ लोगों ने सीढ़ियों से उतरते हुए सोनू निगम पर हमला कर दिया. बॉडीगार्ड के बीच बचाव करने पर सोनू तो बच जाते हैं, लेकिन उनके भाई को चोटिल हो गए. इसके बाद दोनों को पास के अस्पताल ले जाया गया.

Singer Sonu Nigam who raised his voice about Azan Loudspeakers attacked by Janab Uddhav Thackeray MLA Prakash Phaterpekar and his goons in music event at Chembur. Sonu has been taken to the hospital nearby. pic.twitter.com/32eIPQtdyM