एआर रहमान ने 'वंदे मातरम' गाने से कर दिया था मना? इस सिंगर ने बताया पूरा सच

सोशल मीडिया पर एक पत्रकार ने ए आर रहमान से जुड़ा बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि कंपोजर ने एक बार वंदे मातरम गाना गाने से इनकार कर दिया था. अब इस दावे की सच्चाई सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने बताई है.

ए आर रहमान के सपोर्ट में आईं सिंगर (Photo: Social Media)
म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान इन दिनों हर तरफ से घिरे हुए हैं. उन्होंने हाल ही में बॉलीवुड को लेकर एक बयान दिया, जो काफी विवादों में है. रहमान ने कहा कि उन्होंने पिछले 8 सालों में बॉलीवुड से काफी काम खोया. उनके मुताबिक ऐसा सांप्रदायिक भेदभाव के चलते हुआ. साथ ही उन्होंने विक्की कौशल की 'छावा' को बांटने वाली फिल्म कहा. 

रहमान को लेकर क्या हुआ नया दावा?

ए आर रहमान के इन बयानों ने सोशल मीडिया पर खलबली सी मचा दी है. हर कोई उनकी बातों से सहमत नहीं दिखा. X पर एक पत्रकार ने कंपोजर के बयान पर दुख जताते हुए एक हैरान करने वाला दावा किया. उन्होंने कहा कि रहमान ने एक बार 'वंदे मातरम' गाने से इनकार किया, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ. 

पत्रकार के दावे पर कई यूजर्स ने रहमान को ट्रोल करना शुरू किया. वहीं कुछ लोगों ने कंपोजर को सपोर्ट किया, जिसमें सिंगर चिन्मयी श्रीपदा भी शामिल हैं. उन्होंने पत्रकार के दावे की सच्चाई सबके सामने पेश करके रहमान का बचाव किया है.

चिन्मयी ने लिखा, 'ए आर रहमान और हम सभी ने 23 नवंबर 2025 को पुणे में आर के लक्ष्मण मेमोरियल अवॉर्ड कॉन्सर्ट में वंदे मातरम गाया था. दर्शक भी हमारे साथ पूरे जोश से चिल्ला-चिल्लाकर गा रहे थे. वो लगभग हर कॉन्सर्ट में मां तुझे सलाम गाते हैं, जितने भी लोग उनके शो में गए हैं, सबको पता है ये बात. शायद उस दिन उनकी आवाज ठीक नहीं लग रही थी, या बस मन नहीं था गाने का. और ये बिल्कुल ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं. उस ट्वीट के नीचे जो लोग लिख रहे हैं कि अरे ये बात समझ आई, ये ठीक वैसा ही है जो हाल के दिनों में गलत हो रहा है. लोग बिना सोचे-समझे जल्दी जजमेंट कर लेते हैं.'

ए आर रहमान का गाना 'वंदे मातरम' भारत के 50वें स्वतंत्रता दिवस यानी 1997 में रिलीज हुआ था. कंपोजर ने इस गाने को दुनिया के अलग-अलग देशों में गाया. उनके कॉन्सर्ट्स में 'वंदे मातरम' गाने की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है. यहां तक कि जब भी भारत का क्रिकेट मैच होता है, तो ये गाना स्टेडियम में जरूर बजाया जाता है. 

