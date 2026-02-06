scorecardresearch
 
ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हो रहे अर्जुन कपूर, इमोशनल पोस्ट के बाद मिला इस सिंगर का साथ

एक्टर अर्जुन कपूर ने अपनी मां की बर्थ एनिवर्सरी पर माना कि हाल ही में जिंदगी उनके साथ 'क्रूर' रही है, जिसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बुली करने की बात कही. अब एक्टर के सपोर्ट में फेमस सिंगर का रिएक्शन आया है.

अर्जुन कपूर और सिंगर चिन्मयी श्रीपदा (Photo: Screengrab)
अर्जुन कपूर और सिंगर चिन्मयी श्रीपदा (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं, लेकिन हाल ही में उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने फैंस को चिंता में डाल दिया है. अपनी दिवंगत मां मोना शौरी कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर अर्जुन ने एक बेहद इमोशनल नोट शेयर किया, जिसमें उनका दर्द साफ झलक रहा था.

इस पोस्ट के बाद जहां एक तरफ उनके चाहने वाले उन्हें हिम्मत दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग ने विवाद खड़ा कर दिया है. 

अर्जुन कपूर ने अपनी पोस्ट में माना कि पिछले कुछ समय से जिंदगी उनके साथ काफी 'क्रूर' रही है. इस मुश्किल घड़ी में फेमस सिंगर चिन्मयी श्रीपदा उनके सपोर्ट में उतरी हैं और उन्होंने अर्जुन का मजाक उड़ाने वाले ट्रोलर्स को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें 'कचरा' करार दिया है.

अर्जुन कपूर को मिला सपोर्ट
अर्जुन की इस इमोशनल पोस्ट पर भी कुछ लोग उन्हें उनके काम और असफलताओं को लेकर ट्रोल करने से बाज नहीं आए. इसी बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने एक पोस्ट री-शेयर किया. जिसमें लिखा था, 'लोग अर्जुन के अस्तित्व का मजाक उड़ा रहे हैं और यह कोई मजाक नहीं बल्कि 'इमोशनल अनपढ़पन' है.  इस पोस्ट को री-शेयर करते हुए साफ शब्दों में लिखा कि ऐसे नफरत फैलाने वाले पुरुष 'कचरा' हैं. उन्होंने कहा कि लोग महीनों तक किसी को पब्लिकली बुली करते हैं और फिर कुछ बुरा होने पर दुख जताने का नाटक करते हैं.

अर्जुन ने क्या लिखा था?
अपनी मां की बर्थ एनिवर्सरी पर अर्जुन ने एक पुरानी फोटो शेयर करते हुए दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा. उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए कहा, 'हैप्पी बर्थडे मां, आज मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है. जिंदगी हाल ही में मेरे साथ थोड़ी सख्त रही है, लेकिन कोई बात नहीं... मैंने पहले भी मुश्किलें झेली हैं और आगे भी लड़ता रहूंगा.'

अर्जुन की पोस्ट में कुछ ऐसी बातें थीं, जिन्हें पढ़कर लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद हो गए. उन्होंने लिखा, 'हम इसे साथ मिलकर पार करेंगे मां, तुम और मैं. मैं तुमसे जल्द ही फिर मिलूंगा और हम किसी दिन तुम्हारा बर्थडे साथ में मनाएंगे.'

प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अर्जुन कपूर लगातार काम में व्यस्त हैं. वह आखिरी बार साल 2024 की बड़ी फिल्म 'सिंघम अगेन' में एक खतरनाक विलेन के किरदार में नजर आए थे. उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है.

---- समाप्त ----
