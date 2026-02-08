scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टॉक्सिक स्टूडियो कल्चर की वजह से अरिजीत सिंह ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग? अरमान मलिक बोले- इंडस्ट्री में...

अरिजीत सिंह ने बीते दिनों प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान करके हर किसी के होश उड़ा दिए थे. अब सिंगर अरमान मलिक ने बताया है कि अरिजीत ने ये फैसला क्यों लिया? जानना नहीं चाहेंगे आप...

Advertisement
X
अरिजीत के बारे में क्या बोले अरमान (Photo: Instagram @arijitsingh_._, @armaanmalik)
अरिजीत के बारे में क्या बोले अरमान (Photo: Instagram @arijitsingh_._, @armaanmalik)

बॉलीवुड के मोस्ट फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान करके हर किसी को हैरान किया. फैंस से लेकर सेलेब्स तक उनके इस फैसले से दंग हुए. अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फैसले पर बहस छिड़ गई. लोग कई तरह के कयास लगाने लगे. कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर ये दावा किया कि हो सकता है कि म्यूजिक स्टूडियोज के टॉक्सिक कल्चर की वजह से अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लिया है. कई पोस्ट और कमेंट्स में दावा किया गया कि फिल्मी दुनिया में काम का दबाव, क्रिएटिव आजादी की कमी भी अरिजीत के इस फैसले की वजह हो सकती है. 

अरिजीत के बारे में क्या बोले अरमान मलिक?

अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फैसले पर अब फेमस सिंगर अरमान मलिक ने रिएक्ट किया है. उन्होंने सिंगर के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के पीछे की इन तमाम अफवाहों को गलत और बेबुनियाद बताया. अरमान ने कहा कि प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का अरिजीत का निजी फैसला है.   

सम्बंधित ख़बरें

Lucky Ali backs Arijit Singh on quitting playback: Make your own road
'अंदर कुछ टूट गया होगा', अरिजीत के फैसले पर बोले लकी अली
Arijit Singh, Aamir Khan
अरिजीत से म‍िलने पहुंचे आमिर खान, 2000km किया सफर, बदलेगा फैसला?
when sonu nigam rated Arijit singh above himself
'सोनू निगम नहीं अरिजीत गाए मेरे ढोलना 3.0', मगर नहीं माने अमाल मलिक, ऐसे किया रिकॉर्ड
Shahid Kapoor, Tripti Dimri, O romeo movie
अरिजीत की आवाज में रिलीज हुआ 'ओ रोमियो' का गाना, फैन्स को चढ़ा इश्क का फीवर
Arijit Singh Palash Sen
अरिजीत सिंह ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग? पलाश सेन का दावा- मुझे पता है...

Zoom संग बातचीत में जब अरमान मलिक से अरिजीत के इस फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- हर इंडस्ट्री की अपनी एक डार्क साइड होती है और म्यूजिक इंडस्ट्री भी इससे अलग नहीं है. हालांकि, अरमान ने ये भी माना कि उन्होंने अपने करियर में कभी भी टॉक्सिक कल्चर का सामना नहीं किया है. 

अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट के बारे में बात करते हुए अरमान मलिक ने कहा- इंडस्ट्री का एक दूसरा सिंगर होने के नाते मैं यह कमेंट नहीं कर सकता कि उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, क्योंकि मैं उन्हें अपने भाई जैसा मानता हूं. हम अमाल के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कई बार मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई के लिए बहुत से गाने रिकॉर्ड किए हैं. मैं खुद उन रिकॉर्डिंग सेशंस का हिस्सा रहा हूं.

Advertisement

'इसलिए मैं ये जरूर कह सकता हूं कि उनका प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला किसी 'टॉक्सिक स्टूडियो कल्चर' की वजह से नहीं है. कम से कम मेरे करियर में मेरा ऐसा कोई कड़वा अनुभव नहीं रहा है. लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्योंकि यह उनका निजी मामला है.'

आगे क्या करेंगे अरिजीत?

अरमान आगे बोले- अरिजीत ने इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है. मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए यह कयास लगाना सही है कि उन्होंने यह कदम क्यों उठाया. मेरा मानना है कि पिछले एक दशक में उन्होंने हमें बेस्ट गाने दिए हैं. अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी है, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर छोड़कर जा रहे हैं. मैं इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूं. मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, जिसने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया. 

बता दें कि अरिजीत सिंह ने अपनी पोस्ट में ये क्लियर किया है कि वो म्यूजिक नहीं छोड़ रहे हैं. वो सिर्फ फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से लिया है और इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है. आने वाले दिनों में अरिजीत क्या नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement