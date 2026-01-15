scorecardresearch
 
कार्तिक-करण के बाद 'एक्सपोज' हुआ सिंगर, 17 साल की लड़की को किया मैसेज? हुआ बवाल

वायरल हुआ अनुव जैन को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट (Photo: Instagram/@anuvjain)
नए साल की शुरुआत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलके के साथ हुई है. एक के बाद एक एक्टर और सिंगर विवादों के घेरे में आता जा रहा है. इसकी शुरुआत कार्तिक आर्यन की फोटोज से हुई थी. कार्तिक ने गोवा में छुट्टियां मनाते हुए अपनी फोटो शेयर की थी. उन्हीं के जैसे बैकग्राउंड वाली फोटो एक यूके की लड़की ने भी शेयर की. करीना नाम की इस लड़की की फोटो को देख कयास लगाए गए कि कार्तिक इसी के साथ नया साल मना रहे हैं. बाद में पता चला कि लड़की की उम्र 17 साल है.

कार्तिक पर लगे थे आरोप

रेडिट ने लड़की का कच्चा चिट्ठा निकालना शुरू कर दिया और अफवाहें विवाद में बदल गईं. कार्तिक आर्यन पर 'पेडोफाइल' होने के आरोप लगने लगे. दावा किया जाने लगा कि कार्तिक, 17 साल की बच्ची के साथ रिश्ते में हैं. इस बीच लड़की को भी सोशल मीडिया पर बुरे व्यवहार और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. तब उसे खुद सामने आकर कहा कि वो कार्तिक आर्यन को नहीं जानती और गोवा में अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियां मना रही थीं. लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और कार्तिक आर्यन की इमेज पर दाग लग गया था.

करण औजला ने की चीटिंग?

इसके बाद एक बड़ा धमाका तब हुआ जब 'तौबा तौबा' सिंगर करण औजला पर एक अमेरिकी म्यूजिशियन ने आरोप लगाया. महिला का कहना था कि वो करण के साथ रिश्ते में थी. हालांकि उसे नहीं पता था कि करण औजला पहले से शादीशुदा हैं. आर्टिस्ट ने दावा किया कि करण संग अपने रिश्ते का खुलासा करने के बाद उसपर चुप रहने, चीजों के बारे में बात न करने का प्रेशर बनाया गया. साथ ही उसे पब्लिक में शर्मिंदा भी किया गया. अमेरिकी महिला के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई डीजे ने भी दावा किया था कि करण औजला उसे मैसेज करते थे. डीजे का कहना था कि वो प्रूफ ही दे सकती है.

करण औजला पर लगे आरोप

अब विवादों में अनुव जैन?

अब सिंगर अनुव जैन ऐसे ही एक विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं. RedFlagFiles के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया गया है. इसमें अनुव जैन के फोटोज नजर आ रहे हैं. साथ में इंस्टा चैट के स्क्रीनशॉट हैं. चैट में सिंगर किसी लड़की से बात कर रहे हैं. लड़की ने बताया कि वो 17 साल की है. लेकिन सिंगर फिर भी उसे मैसेज कर रहे हैं. एक मैसेज में उन्होंने कहा कि लड़की की बातों से वो 17 की नहीं लगती. दूसरे स्क्रीनशॉट में वो लड़की को 'प्राइवेट चीजों' के लिए खुद पर यकीन करने के लिए कह रहे हैं. मैसेज में कहा जा रहा है कि 'डरने की कोई जरूरत नहीं है. ये सब हमारे बीच ही रहेगा.' ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

सोशल मीडिया यूजर्स के होश उड़ गए हैं. कुछ का मानना है कि अनुव जैन गलत हैं. तो वहीं कई यूजर्स को इन आरोपों पर कोई यकीन नहीं है. एक यूजर ने कमेंट किया, 'ये सब एआई लग रहा है.' दूसरे ने लिखा, 'ये मर्द जात रुकने का नाम नहीं ले रही.' तीसरे ने लिखा, 'उन्हें बदनाम करने की कोशिश बंद करो.' एक और यूजर ने लिखा, 'आजकल के वक्त में एडिटिंग बहुत आसान है. ऑनलाइन कुछ भी देखकर उसपर भरोसा मत करो.'

वही बहुत से यूजर्स अनुव का मजाक भी उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने सिंगर के गाने के लीरिक्स के साथ कमेंट लिखा, 'विक्टिम ने कहा होगा कि मेरे हुस्न के अलावा कभी उम्र भी देखो.' दूसरे ने लिखा, 'ऐसे ऐसे ऐसे कैसे वैसे जैसे.' एक और ने लिखा, '2025 में था कि रेडिट खोलती हूं तो किसी की शादी हो जाती है. अब 2026 में रेडिट खोलती हूं तो कोई मर्द एक्सपोज हो जाता है.'

Note: आजतक सोशल मीडिया पर किए गए इनमें से किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है. ये आर्टिकल में लिखी हुई सभी बातें रेडिट और इंस्टाग्राम के माध्यम से ली गई हैं. विवादों पर कार्तिक आर्यन, करण औजला और अनुव जैन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

---- समाप्त ----
