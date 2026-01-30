श्रिया सरन को मिला 'साउथ एक्ट्रेस' होने का टैग! एक्ट्रेस बोलीं- परेशानी नहीं...

एक्ट्रेस श्रिया सरन अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर सुर्खियों में हैं. हरिद्वार के एक मीडिल क्लास फैमिली में जन्मी और पली-बढ़ी श्रिया सरन ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो साउथ इंडियन फिल्मों की स्टार्स बन जाएगी. अब एक्ट्रेस ने इस पर बात की है.

पिछले दो दशकों से तमिल और तेलुगु फिल्मों पर राज करने वाली श्रिया को अक्सर 'साउथ एक्ट्रेस' के टैग के साथ देखा जाता है. हालांकि, हैरान करने वाली बात यह है कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया, तो उन्हें दक्षिण की भाषाओं का ज्ञान नहीं था.

साउथ एक्ट्रेस के टैग पर बोलीं श्रिया

श्रिया ने 'आवारापन' से बॉलीवुड में कदम रखा था और 'दृश्यम' जैसी फिल्मों से हिंदी दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन मीडिया उन्हें हमेशा साउथ एक्ट्रेस के तौर पर ही देखता रहा. हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में श्रिया ने कहा, 'मुझे इस लेबल से कभी कोई परेशानी नहीं हुई. साउथ ने मुझे जो प्यार और पहचान दी है, उसके लिए वह खुद को खुशनसीब मानती हूं. मेरा दिल पूरी तरह से साउथ इंडियन हो चुका है.'

'साउथ एक्ट्रेस' लेबल के बारे में बात करते हुए, एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने जो चीजें सीखी हैं, उनमें से एक यह है कि आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं. अगर आप आगे बढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं और जिंदगी को आपको चीजें सिखाने देते हैं, तो आप इसे बेहतर तरीके से जीना शुरू कर देते हैं. लेकिन अगर आप यह सोचना शुरू कर देते हैं कि जिंदगी आप पर हावी हो रही है, या आप पर हमला कर रही है क्योंकि लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, या वे आपको एक दायरे में बांध रहे हैं, तो यह एक लड़ाई बन जाएगी. जबकि आप असल में इसे एक तरह के फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि वे मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं; यह मेरा फ्लेवर है.'

श्रिया का तर्क है कि लोग आपको तभी लेबल करेंगे और एक दायरे में बांधेंगे जब आप ध्यान खींचने वाले होंगे.

2026 में किया ओटीटी डेब्यू

वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रिया ने साल 2026 बेहद खास शुरुआत की. वह 'स्पेस जेन: चंद्रयान' के जरिए अपना वेब सीरीज डेब्यू कर चुकी हैं. इसरो (ISRO) के ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन पर आधारित इस सीरीज में वह एक वैज्ञानिक की भूमिका निभा रही हैं. इसके अलावा, वह अपनी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम 3' की तैयारियों में भी जुटी हैं.



