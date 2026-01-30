scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

श्रिया सरन को मिला 'साउथ एक्ट्रेस' होने का टैग! एक्ट्रेस बोलीं- परेशानी नहीं...

बॉलीवुड और साउथ की एक्ट्रेस श्रिया सरन ने फिल्मों में अपने सफर के बारे में बात की और बताया कि अलग-अलग तरह की फिल्में करने के बावजूद उन्हें 'साउथ एक्ट्रेस' का टैग क्यों परेशान नहीं करता.

Advertisement
X
साउथ इंडियन एक्ट्रेस टैग पर बोलीं श्रिया (Photo: Instagram/@shriya_saran1109)
साउथ इंडियन एक्ट्रेस टैग पर बोलीं श्रिया (Photo: Instagram/@shriya_saran1109)

एक्ट्रेस श्रिया सरन अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर सुर्खियों में हैं. हरिद्वार के एक मीडिल क्लास फैमिली में जन्मी और पली-बढ़ी श्रिया सरन ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो साउथ इंडियन फिल्मों की स्टार्स बन जाएगी. अब एक्ट्रेस ने इस पर बात की है. 

पिछले दो दशकों से तमिल और तेलुगु फिल्मों पर राज करने वाली श्रिया को अक्सर 'साउथ एक्ट्रेस' के टैग के साथ देखा जाता है. हालांकि, हैरान करने वाली बात यह है कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया, तो उन्हें दक्षिण की भाषाओं का ज्ञान नहीं था.

साउथ एक्ट्रेस के टैग पर बोलीं श्रिया
श्रिया ने 'आवारापन' से बॉलीवुड में कदम रखा था और 'दृश्यम' जैसी फिल्मों से हिंदी दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन मीडिया उन्हें हमेशा साउथ एक्ट्रेस के तौर पर ही देखता रहा. हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में श्रिया ने कहा, 'मुझे इस लेबल से कभी कोई परेशानी नहीं हुई. साउथ ने मुझे जो प्यार और पहचान दी है, उसके लिए वह खुद को खुशनसीब मानती हूं. मेरा दिल पूरी तरह से साउथ इंडियन हो चुका है.'

सम्बंधित ख़बरें

Greeting and instructions by Trilok and others
श्रिया सरन का सिक्वीन ड्रेस में दिखा शानदार पार्टी लुक
shriya saran
43 की उम्र-एक बच्चे की मां, बिकिनी में छाई एक्ट्रेस, पूल में दिए किलर पोज
Shriya Saran recalls first meeting with husband Andrei Koscheev
एक्ट्रेस की एक गलती और हो गया प्यार... कैसे रूसी पति से हुई पहली मुलाकात? सुनाई कहानी
17 साल बाद वापस लौट रही ये आइकॉनिक जोड़ी, एक्ट्रेस बोलीं- 'दोस्त के पति संग काम...'
shriya saran photos
बेटी को गोद में लिए स्पॉट हुईं श्रिया सरन
Advertisement

'साउथ एक्ट्रेस' लेबल के बारे में बात करते हुए, एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने जो चीजें सीखी हैं, उनमें से एक यह है कि आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं. अगर आप आगे बढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं और जिंदगी को आपको चीजें सिखाने देते हैं, तो आप इसे बेहतर तरीके से जीना शुरू कर देते हैं. लेकिन अगर आप यह सोचना शुरू कर देते हैं कि जिंदगी आप पर हावी हो रही है, या आप पर हमला कर रही है क्योंकि लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, या वे आपको एक दायरे में बांध रहे हैं, तो यह एक लड़ाई बन जाएगी. जबकि आप असल में इसे एक तरह के फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि वे मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं; यह मेरा फ्लेवर है.'

श्रिया का तर्क है कि लोग आपको तभी लेबल करेंगे और एक दायरे में बांधेंगे जब आप ध्यान खींचने वाले होंगे.

2026 में किया ओटीटी डेब्यू
वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रिया ने साल 2026 बेहद खास शुरुआत की. वह 'स्पेस जेन: चंद्रयान' के जरिए अपना वेब सीरीज डेब्यू कर चुकी हैं. इसरो (ISRO) के ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन पर आधारित इस सीरीज में वह एक वैज्ञानिक की भूमिका निभा रही हैं. इसके अलावा, वह अपनी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम 3' की तैयारियों में भी जुटी हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement