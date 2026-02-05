ड्रग्स केस में आया सिद्धांत कपूर का नाम, खूब रोई थीं बहन श्रद्धा, एक्ट्रेस की मौसी ने बताया

श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की उभरती हुईं सुपरस्टार हैं. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई करती हैं. श्रद्धा की पिछली फिल्म 'स्त्री 2' बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म बनी थी, जिसे अब 'धुरंधर' ने पीछे छोड़ दिया है. एक्ट्रेस के लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी गई है. लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी में काफी कुछ झेला है.

सिद्धांत कपूर के ड्रग्स केस की कहानी

श्रद्धा के भाई और शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर कुछ सालों पहले ड्रग्स केस में फंसे थे. उन्हें एक होटल पार्टी से हिरासत में लिया गया था. इस दौरान सिद्धांत पर कई सारे आरोप लगाए गए. उनकी बहन श्रद्धा से भी पूछताछ की गई थी. हाल ही में उनकी मौसी और एक्ट्रेस तेजस्विनी कोल्हापुरे ने बताया कि पूरे कपूर परिवार के लिए ये वक्त काफी मुश्किलों से भरा था.

सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में तेजस्विनी ने सिद्धांत के ड्रग्स केस पर खुलकर बात की और उन्हें निर्दोष बताते हुए कहा, 'सिद्धांत मुझे लगता है हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद रहता है. क्योंकि वो जिस परिवार से है, उसका नाम हाइलाइट हो जाता है. वो बहुत गलत फेज था. जब पहली बार वो चीज सामने आई थी, तब मैं और मेरे पति वहां सिद्धांत को छुड़ाने गए थे. क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ था, जिन्हें हम पहले से जानते थे.'

तेजस्विनी कोल्हापुरे ने आगे कहा कि सिद्धांत का नाम काफी खराब किया गया. उनके मुताबिक सिद्धांत ने कभी ड्रग्स नहीं लिए. वो एक डीजे का काम करते हैं, इसलिए उनके प्रोफेशन पर हमेशा शक किया जाता है. तेजस्विनी ने ये भी बताया कि इस घटना की वजह से दोनों श्रद्धा और सिद्धांत पर बेहद बुरा असर पड़ा था.

जब भाई के लिए रो पड़ी थीं श्रद्धा

एक्ट्रेस ने कहा, 'एक पॉलिटिकल ग्रुप घर के बाहर आ गया था, और वो लोग नारे लगा रहे थे. ये बच्चे (श्रद्धा और सिद्धांत) रो रहे थे. वो लोग ऐसे-ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, जो बताया नहीं जा सकता. वो दोनों रो रहे थे कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है. बदकिस्मती से, इस बात को बहुत बड़ा बनाया गया. मतलब, उस वक्त कीचड़ उछाला गया था.'

बात करें श्रद्धा कपूर के वर्क फ्रंट की, तो एक्ट्रेस इन दिनों छावा डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर की अपकमिंग फिल्म 'ईठा' की शूटिंग में बिजी है. इसमें वो एक महाराष्ट्र की महान 'तमाशा' आर्टिस्ट विठाबाई नारायगांवकर का किरदार निभा रही हैं. इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है, जिसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा.

