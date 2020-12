शेखर सुमन ने क्रिसमस पर किया सुशांत सिंह राजपूत को याद, कही ये बात

Charan Sparsh of Shirdi Saibaba along wid Sushant’s photo successfully completed

Devotis n SSRians from Mumbai have travel all the way to Shirdi@mamta_kale @_PreetiPandey @nilotpalm3 @smitaparikh2 @PMOIndia @republic @Republic_Bharat @AmitShah @myogiadityanath @InsaafSsr pic.twitter.com/UhN6IiyA7d