शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan ड्रग्स मामले में अरेस्ट, एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने किया रिएक्ट

बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. आए दिन ड्रग्स से जुड़ा कोई ना कोई मामला सामने आता रहता है. अब बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है. एनसीबी की टीम ने आर्यन खान से लंबी पूछताछ की, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. आर्यन खान के गिरफ्तार होने के बाद से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं.

शाहरुख की को-स्टार ने किया रिएक्ट

एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने इसे दुखद करार दिया है. बता दें कि सुचित्रा, आर्यन के पिता शाहरुख खान संग कभी हां कभी ना फिल्म में काम कर चुकी हैं. एक्ट्रेस ने इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा कि- 'पेरेंट्स के लिए ये कभी भी आसान नहीं होता है कि वे अपने बच्चों को संकट में देखें. सभी के लिए दुआएं🙏' इससे पहले एक्टर सुनील शेट्टी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि- 'हमेशा बॉलीवुड पर जब हमारी इंडस्ट्री पर कुछ होता है तो हर चीज पर मीडिया टूट पड़ती है और समझती है कि ऐसा ही हुआ. बच्चे को एक मौका दें. सच सामने आने दीजिए. बच्चा है, उसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है.'

Nothing harder for a parent than seeing their child in distress. Prayers to all 🙏