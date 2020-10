दोस्तों संग डिनर करने गए तो बिल कौन भरता है? शाहरुख ने दिया ये जवाब

मंगलवार को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपने तमाम फैन्स से सोशल मीडिया के जरिए रुबरू हुए थे. उन्होंने फैंस के हर सवाल का जवाब दे उन्हें खुश कर दिया. एक्टर ने ट्विटटर पर #AskSRK के जरिए अपने फैन्स को उनसे कुछ भी पूछने की छूट दी थी. ये छूट मिलते ही शाहरुख से ऐसे सवाल पूछे गए कि कई मौकों पर तो एक्टर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

दोस्तों संग डिनर करने गए तो शाहरुख बिल भरते हैं?

अब एक यूजर ने शाहरुख से मजेदार सवाल पूछा था. सवाल ये था- अगर आप अपने फिल्म इंडस्ट्री से अलग दूसरे दोस्तों संग डिनर पर बाहर जाते हैं, तो क्या आप बिल खुद भरते हैं या फिर अपने दोस्त को दे देते हैं. अब ये सवाल अपने आप में ही काफी हंसाने वाला है. इस सवाल पर शाहरुख ने बड़ा ही इंट्रेस्टिंग जवाब दिया है. उन्होंने बिना हिचके कह दिया है कि उनके पास तो पैसे ही नहीं होते हैं. वे कहते हैं- इसका फेमस होने से या नहीं होने से कोई मतलब नहीं है. मेरे दोस्त ही बिल भरते हैं क्योंकि मैं पैसे साथ लेकर नहीं चलता.

If you go out to dinner with your non-famous friends, do you all still split the bill or do you pay? #AskSRK @iamsrk