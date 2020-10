मोहब्बतें को हुए 20 साल पूरे, अमिताभ बच्चन ने कहा- भावनाओं का रोलर कोस्टर

बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे सफल एक्टर्स की बात की जाए तो कुछ नामों का जिक्र किया जाता है. वैसे तो सबके अपने फेवरेट एक्टर्स होते हैं मगर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का कोई जवाब नहीं है. दोनों ही कलाकार अपनी फिल्मों के जरिए देश ही नहीं दुनियाभर में नाम कमाया है. शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दोनों ने कई फिल्मों में भी साथ काम किया है. और दोनों को ऑनस्क्रीन एक साथ एक्टिंग करते देखने बॉलीवुड के कुछ खूबसूरत पलों में से एक रहा हो.

भले ही मोहब्बतें फिल्म में दोनों के बीच की तकरार ही क्यों ना रही हो. अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें फिल्म के 20 साल पूरे होने की खुशी में फिल्म से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है.

बिग बी ने ट्विटर पर फिल्म का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अमिताभ और शाहरुख के बीच विचारों का मतभेद देखने को मिल रहा है. जिन्होंने भी ये फिल्म देखी होगी वे इस सीन से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे. सीन में अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को समझाते नजर आ रहे हैं कि उनके संस्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा. अनुशासन और मर्यादा हमेशा वैसी रहेगी. इसके जवाब में शाहरुख खान कहते हैं कि उनके प्यार में इतनी ताकत है कि वे यहां से जाते-जाते लोगों के दिलों में इतना प्यार भर देंगे कि वो इस जनम तो क्या किसी भी जनम में कम नहीं होगा.

T 3702 - Parampara, Pratishtha, Anushasan .. Mohabbatein is special for many reasons .. 20 years of this beautiful love story, a roller coaster of emotions. Eternally grateful for all the love you continue to shower. #Mohabbatein20 | #AdityaChopra | @yrf pic.twitter.com/6O23l216qL