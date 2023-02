AskSRK विराट कोहली-जडेजा के 'पठान' डांस से इंप्रेस शाहरुख खान, बोले- मुझसे अच्छा किया

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहम स्टारर फिल्म 'पठान' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने महज 19 दिनों में वर्ल्डवाइड 946 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इस खुशी में शाहरुख खान के फैंस का झूमे जो 'पठान' पर छोटा डांस बनता है. सही कहा ना? खैर, डांस की बात आप पर छोड़ देते हैं. अब बात करते हैं #AskSRK की. वैलेंटाइन डे पर बॉलीवुड के बादशाह ने #AskSRK सेशन रख कर फैंस को फिर से सरप्राइज कर दिया है.

विराट के डांस पर फिदा शाहरुख

शाहरुख खान के फैंस को #AskSRK सेशन का बेसब्री से इंतजार रहता है. #AskSRK में फैंस बेझिझक होकर अपने सुपरस्टार से मन में चल रहे सवाल पूछते हैं. वहीं किंग खान भी फैंस को बेधड़क होकर सभी सवालों के जवाब देते हैं. वैलेंटाइन डे के मौके पर भी कुछ ऐसा ही देखना को मिला. #AskSRK में एक फैन ने विराट कोहली और रवींद्र जडेजा का 'पठान' गाने पर डांस वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'पठान' डांस पर कुछ कहें.

फैन के सवाल का जवाब देते हुए शाहरुख लिखते हैं, 'ये मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं. हमें विराट और जडेजा से कुछ सीखना चाहिए.' विराट और जडेजा का ये डांस वीडियो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मैच के दौरान का है. ब्रेक में विराट और जडेजा ने ऐसा डांस किया कि वीडियो हर ओर वायरल हो गया.

They are doing it better than me!! Will have to learn it from Virat And Jadeja!!! https://t.co/q1aCmZByDu