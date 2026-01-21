scorecardresearch
 
कौन हैं Hande Erçel ज‍िसने शाहरुख को कहा 'अंकल', फिर मारा यूटर्न

जॉय अवॉर्ड्स 2026 में शाहरुख खान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. तुर्की एक्ट्रेस हांडे एर्चेल द्वारा ‘अंकल’ कहे जाने का दावा वायरल हुआ, लेकिन बाद में वो अपने ही दिए बयान से यू-टर्न मारती दिखीं. अब सवाल है कि आखिर हांडे हैं कौन?

फेक निकला टर्किश एक्ट्रेस का पोस्ट (Photo: Instagram @handemiyy/srkuniversefc)
हाल ही में सुपरस्टार शाहरुख खान सऊदी अरब के रियाद में आयोजित जॉय अवॉर्ड्स में शामिल हुए. उन्होंने लैवेंडर कारपेट पर कैटी पेरी, मिली बॉबी ब्राउन समेत कई अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ वॉक किया. लेकिन इस इवेंट में उनकी मौजूदगी से ज्यादा चर्चा एक और वजह से हुई.

शाहरुख को कहा था 'अंकल'!

दरअसल, तुर्की की मशहूर एक्ट्रेस हांडे एर्चेल उस समय सुर्खियों में आ गईं, जब इंस्टाग्राम स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ. इस स्क्रीनशॉट में दावा किया गया कि हांडे ने शाहरुख खान को 'अंकल' कहा है.

ये वायरल स्क्रीनशॉट हांडे की ऑफिशियल इंस्टा आईडी का ही था, जिसमें लिखा हुआ दिख रहा था- ये अंकल कौन हैं? मैं तो सिर्फ अपनी दोस्त अमीना खलील का वीडियो बना रही थी. मैं उनकी फैन नहीं हूं. कृपया गलत जानकारी फैलाना बंद करें.

असल में वीडियो में हांडे अपनी दोस्त और मिस्र की एक्ट्रेस अमीना खलील का वीडियो बना रही थीं, जो स्टेज पर शाहरुख खान के साथ नजर आ रही थीं. इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोग यह कहने लगे कि हांडे शाहरुख की फैन हैं. 

बयान से पलटीं हांडे

अब हांडे एर्चेल ने बड़ी सफाई से यूटर्न मारा है. उन्होंने X पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि यह स्क्रीनशॉट नकली है और उन्होंने कभी शाहरुख खान को 'अंकल' नहीं कहा. हांडे का ऐसा कहना लोगों के गले नहीं उतर रहा है. बीते दिन उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से शाहरुख को अंकल कहकर वायरल हो रहे वीडियो की सफाई दी थी. 

अब हांडे वायरल हो रहे X पोस्ट पर कमेंट कर कह रही हैं कि शाहरुख को अंकल कहे जाने वाली पोस्ट फर्जी थी. हांडे की बातों ने सोशल मीडिया पर अलग ही डिबेट छेड़ दी है. यूजर्स जानना चाहते हैं कि हांडे आखिर हैं कौन जो बार बार अपने बयान से पीछे हट रही हैं. 

कौन हैं हांडे एरचेल?

32 साल की हांडे एर्चेल तुर्की की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने साल 2013 में टीवी पर छोटे रोल्स से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. हालांकि, उन्हें असली पहचान ‘सनशाइन गर्ल’ से मिली.

इसके बाद उन्होंने ‘आस्क लाफ्तान अनलामाज’ में निभाए गए अपने किरदार ‘हयात उजुन’ से दुनियाभर में लोकप्रियता हासिल की. इसके अलावा हांडे ने कई फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें ‘इंटॉक्सिकेटेड बाय लव’, ‘चेजिंग द विंड’ जैसी फिल्में शामिल हैं.

बीते कुछ सालों में हांडे एरचेल ने अपनी पर्सनैलिटी और दमदार अभिनय के लिए कई अवॉर्ड्स भी जीते हैं.

---- समाप्त ----
