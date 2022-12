शाहरुख खान ने 'बडी' जॉन अब्राहम को खास अंदाज में विश किया बर्थडे, शेयर किया 'पठान' से नया लुक

17 दिसंबर को जॉन अब्राहम 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. जॉन अब्राहम के बर्थडे पर बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान ने भी एक खास पोस्ट शेयर किया है. जॉन, किंग खान के साथ 'पठान' में नजर आने वाले हैं. चलिये जानते हैं कि शाहरुख ने जॉन के लिये क्या लिखा है.

जॉन के लिए शाहरुख की पोस्ट

जॉन अब्राहम और शाहरुख खान 'पठान' में साथ नजर आने वाले हैं. फैंस दोनों स्टार्स को स्क्रीन पर साथ देखने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं. जॉन के बर्थडे पर किंग खान ने 'पठान' से उनका नया लुक शेयर किया है. नए लुक में जॉन हाथ में बंदूक लिए टशन में खड़े दिखाई दे रहे हैं. जॉन की तस्वीर शेयर करते हुए शाहरुख लिखते हैं, 'ऑन-स्क्रीन दुश्मन, ऑफ-स्क्रीन दोस्त… हैप्पी बर्थडे डियर, 25 जनवरी को सिनेमाघरों में #पठान में हमारा क्लैश देखें. पठान हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही है.'

On-screen foe, off-screen buddy... Happy Birthday dearest @thejohnabraham.



Watch our clash in theatres on 25th Jan in #Pathaan! Releasing in Hindi, Tamil & Telugu. @deepikapadukone | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/nOvEsmAPkV