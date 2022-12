शाहरुख खान ने बताया कैसा होगा 'पठान' का फर्स्ट डे कलेक्शन, बोले- पेटी वाली कुर्सी ना मिले तो...

'पठान' के 'बेशर्म रंग' सॉन्ग को लेकर हो रही कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है. दीपिका पादुकोण की कथित 'भगवा बिकिनी' को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर किंग खान ने अब तक कुछ नहीं कहा है. पर हां उन्होंने वीकेंड पर फैंस के लिये समय निकाल कर सबको बड़ा सरप्राइज जरूर दिया है.

कैसा होगा पठान का फर्स्ट डे कलेक्शन

बॉलीवुड बादशाह फैंस को इंप्रेस करने में कभी फेल नहीं होते हैं. 17 दिसंबर को उन्होंने #asksrk सेशन रख कर फैंस का दिल खुश कर दिया. मौका था अपने फेवरेट स्टार से सवाल पूछने का. ऐसे में लोगों ने सवालों की लाइन लगा दी. किंग खान के लिये जितना मुमिकन रहा उन्होंने हर किसी के सवाल दिया. ऐसे में फैंस के कुछ दिलचस्प सवाल और किंग खान के मजेदार जवाब लेकर आए हैं.

एक फैन ने शाहरुख खान से पूछा कि आपको क्या लगता है, पठान पहले दिन कितनी कमाई करेगी? इस पर किंग खान लिखते हैं, 'मैं प्रीडिक्शन के बिजनेस में नहीं हूं. मेरा बिजनेस आपको एंटरटेन करना और चेहरे पर स्माइल लाना है.' इसके बाद एक यूजर ने पूछा कि आपके बच्चे डंकी, पठान और जवान में से किसके लिए एक्साइटेड हैं? इस पर वो कहते हैं कि 'फिलहाल तो अवतार के लिए'.

Right now we r all excited for Avataar…#Pathan in Jan https://t.co/HMHoISK12X — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 17, 2022

कब पूरी करेंगे बायोग्राफी

इन सवालों के बीच एक फैन ने सवाल करते हुए पूछा कि आप अपनी बायोग्राफी कब पूरी करेंगे. इस पर बॉलीवुड बादशाह जवाब देते हुए कहते हैं 'जब अपनी जिंदगी पूरी कर लूंगा.' यानी अभी बहुत साल है. शाहरुख खान की एक फैन ने अपनी शादी के बारे में बताते हुए कहा कि 26 जनवरी को उसकी शादी तय हुई है, अब क्या करें? किंग खान ने मजेदार अंदाज में कहा, 'शादी कर ले. हनीमून पर 'पठान' देख लेना.'

When I complete my life….many years to go https://t.co/FUCURioOqB — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 17, 2022

Just as advice don’t keep finding better….it destroys the good! https://t.co/TYSEEPHKOS — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 17, 2022

Peti waali na mile toh naara tight kar lo pyjame ka https://t.co/yeNU3JtAyX — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 17, 2022

इसके बाद एक यूजर ने पूछा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेसी से बेहतर क्यों हैं? इस पर शाहरुख खान लिखते हैं, 'बेहतर की तलाश मत करो. ये अच्छे को खत्म कर देता है. ये सिर्फ एक एडवाइस है.' सवालों और जवाबों का सिलसिला जारी था. एक फैन ने पूछा, 'ये पेटी वाली कुर्सी कितने में आती है सर?' किंग खान लिखते हैं, 'पेटी वाली कुर्सी ना मिले, तो नाड़ा टाइट कर लेना पायजामे का.'