एक्शन 'किंग' बनने की तैयारी में शाहरुख खान, मेकर्स ने एक सीक्वेंस पर खर्च किए 50 करोड़!

'पठान', 'वॉर' और 'फाइटर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले सिद्धार्थ आनंद अब अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' के साथ बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने की तैयारी में हैं. क्रिसमस 2026 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के लिए डायरेक्टर कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे.

और पढ़ें

किंग में शाहरुख खान के अलावा उनकी बेटी सुहाना खान भी बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली हैं. इसके अलावा दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी जैसे सितारे भी दिखाई देंगे. अब पता चला है कि फिल्म में एक्शन सीन्स पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है.

एक्शन सीन्स पर 50 करोड़ खर्च!

फिल्म 'किंग' को लेकर जो ताजा जानकारी सामने आ रही है, वाकई हैरान करने वाली है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के एक खास एक्शन सीक्वेंस को यूरोप की असली लोकेशन्स पर शूट किया गया है. इस महज 10 दिन के एक्शन शेड्यूल को पूरा करने में प्रोडक्शन टीम ने 50 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं. यानी हर दिन की शूटिंग पर लगभग 5 करोड़ रुपये का भारी-भरकम खर्च आया है. फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे महंगे और भव्य एक्शन सीन्स में से एक होने वाला है.

Advertisement

यह एक्शन सीक्वेंस यूरोप में शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और स्क्रीन पर कुछ हाई-ऑक्टेन स्टंट करने के लिए हायर की गई पूरी टीम की मौजूदगी में शूट किया गया था. शाहरुख ने भी पूरे एक्शन को सुपरवाइज किया है, क्योंकि वह बड़े पर्दे के लिए कुछ बहुत बड़ा बनाने के आइडिया से बहुत प्रभावित हैं. उन्होंने सिद्धार्थ आनंद को यूरोप की असली लोकेशन्स पर इस पूरे सीक्वेंस की प्लानिंग में मदद की, और इसका एग्जीक्यूशन भी परफेक्शन के साथ किया गया.

जून तक खत्म होगी शूटिंग

किंग की शूटिंग जून 2026 तक पूरी हो जाएगी और मेकर्स क्रिसमस रिलीज के लिए तैयार हैं. फिल्म सबसे महंगी एक्शन फिल्मों में शुमार होने जा रही है. फिल्म का अनुमानित प्रोडक्शन बजट लगभग 350 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, और इसमें मार्केटिंग का खर्च अभी शामिल नहीं है.

शाहरुख का दिखेगा सबसे क्रूर अवतार

शाहरुख खान ने बीते साल खुद अपने जन्मदिन के मौके पर फैंस से बातचीत करते हुए इस फिल्म के बारे में कुछ बड़े हिंट्स दिए थे. उन्होंने सिद्धार्थ आनंद की तारीफ करते हुए कहा था कि 'किंग' में उनका किरदार बेहद 'डार्क' और 'क्रूर' होने वाला है. शाहरुख का मानना है कि यह उनके करियर का अब तक का सबसे अलग और चुनौतीपूर्ण किरदार होगा, जिसे निभाने के लिए वह काफी एक्साटडेट हैं.

---- समाप्त ----