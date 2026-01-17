'नहीं मिल रहा काम', रहमान के बयान पर शान-शोभा डे ने किया रिएक्ट, बताया खतरनाक

एआर रहमान बॉलीवुड में काम न मिलने का दावा कर मुश्किलों में फंस गए हैं. म्यूजिक कम्पोजर ने दावा किया कि उन्हें इंडस्ट्री में पर्याप्त काम नहीं मिल रहा है और इसे उन्होंने 'सांप्रदायिक बात' बताया. अब सिंगर शान ने रहमान की इन टिप्पणियों पर रिएक्शन दिया है. एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में शान ने कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है और उन्होंने सबको 'ज्यादा सोचने' से मना किया. शान ने तर्क दिया कि ऐसे आरोप लगाने के बजाय अच्छा काम करना चाहिए और अच्छा संगीत बनाना चाहिए.

रहमान के कमेंट पर क्या बोले शान?

सिंगर शान ने कहा, 'जब काम न मिलने की बात आती है, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं. मैंने इतने सालों में इतना गाया है, फिर भी मुझे भी कभी-कभी काम नहीं मिलता. लेकिन मैं इसे पर्सनल नहीं लेता, क्योंकि यह एक पर्सनल मामला है. हर किसी की अपनी सोच और अपनी पसंद होती है. अगर ऐसा कोई मुद्दा होता, तो मुझे नहीं लगता कि संगीत में कोई सांप्रदायिक या अल्पसंख्यक एंगल है.'

उन्होंने आगे कहा, 'संगीत इस तरह काम नहीं करता. अगर ऐसा होता, तो पिछले 30 सालों के हमारे तीन सुपरस्टार्स, जिन्हें आप अल्पसंख्यक समुदाय से भी कह सकते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते. ऐसा नहीं है. अच्छा काम करो, अच्छा संगीत बनाओ, और इन चीजों को ज्यादा मत सोचो.

Mumbai, Maharashtra: On singer A. R. Rahman’s statement, Bollywood singer Shaan says, "When it comes to not getting work, I am standing right here in front of you. I have sung so much over the years, yet even I don’t get work at times. But I don’t take it personally, because it… pic.twitter.com/rR6xyjnUHo — IANS (@ians_india) January 17, 2026

शान ने आगे समझाया कि प्रोड्यूसर गाने की जरूरत के अनुसार सिंगर चुनते हैं. उन्होंने कहा, 'लोगों की अपनी राय होती है, और वे हमेशा बंटे रहेंगे. कोई नियम नहीं है कि सबकी एक ही राय होनी चाहिए. लेकिन इसे ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर गाने के पीछे एक विचार होता है. अपनी सोच के आधार पर कंपोजर या प्रोड्यूसर फैसला लेते हैं. कुछ लोग कहेंगे यह सही है, कुछ कहेंगे गलत. हमें इसमें क्यों उलझना है? इसमें उलझने से कोई फायदा नहीं.'

शोभा डे ने बताया खतरनाक

शान के अलावा लेखिका शोभा डे ने भी रहमन की टिप्पणियों पर बात की है. उन्होंने इसी एजेंसी संग बातचीत में कहा, 'यह एक बहुत खतरनाक टिप्पणी है. मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा. यह आप उनसे ही पूछिए. लेकिन मैं पिछले 50 सालों से बॉलीवुड को देख रही हूं. अगर मैंने किसी जगह को किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव से मुक्त देखा है, तो वह बॉलीवुड है. अगर आपके पास प्रतिभा है, तो आपको मौका मिलेगा. अगर प्रतिभा नहीं है, तो धर्म के आधार पर मौका न मिलने का सवाल ही नहीं उठता. वह जो कह रहे हैं, वह इतने सफल व्यक्ति हैं, इतने परिपक्व इंसान हैं, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था. हो सकता है उनके अपने कारण हों. यह आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा.'

#WATCH | Jaipur, Rajasthan | On Singer A R Rahman’s statement, Novelist and columnist Shobhaa De says, "This is a very dangerous comment...If I have seen any place which is free of any kind of communal tension, it is Bollywood...There is no question of religion being a factor if… pic.twitter.com/GzcKRvK2yJ — ANI (@ANI) January 17, 2026

रहमान ने क्या कहा था?

बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में एआर रहमान से पूछा गया था कि क्या उन्हें कभी बॉलीवुड में तमिल संगीतकार होने के कारण भेदभाव महसूस हुआ. इस पर उन्होंने कहा, 'शायद मुझे कभी इसका एहसास नहीं हुआ. शायद भगवान ने इसे मुझसे छिपाए रखा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया. पिछले आठ सालों में शायद, क्योंकि सत्ता में बदलाव आया है और अब ऐसे लोगों के पास ताकत है जो रचनात्मक नहीं हैं. यह एक सांप्रदायिक बात भी हो सकती है. लेकिन यह सीधे मेरे सामने नहीं आती.'

उन्होंने आगे कहा कि कोई भी यह बात उनके चेहरे पर नहीं कहता. रहमान ने बताया, 'मुझे यह चाइनीज व्हिस्पर्स’ (अफवाहों) के जरिए पता चलता है कि आपको बुक किया गया था, लेकिन म्यूजिक कंपनी ने आगे बढ़कर अपने पांच कंपोजर्स को हायर कर लिया. मैं कहता हूं कि अच्छा है, मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने का ज्यादा मौका मिल जाता है. मैं काम की तलाश में नहीं हूं. मैं काम के पीछे नहीं भागना चाहता. मैं चाहता हूं कि काम खुद मेरे पास आए. मेरी ईमानदारी के दम पर. जो मैं डिजर्व करता हूं, वही मुझे मिलता है.'

