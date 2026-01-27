'टैलेंटेड बालक विवाद में नहीं पड़ते', सारा ने तोड़ी चुप्पी, दिया ओरी को जवाब! क्या है पूरा मामला?

इन दिनों सारा अली खान का नाम खूब चर्चा में बना हुआ है. लेकिन इसकी वजह उनकी कोई फिल्म या पोस्ट नहीं बल्कि अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड ओरी (Orry) के इंस्टाग्राम पर किए जा रहे तंज हैं. अब ओरी के पोस्ट पर पहली बार सारा ने अपना रिएक्शन दिया है.

और पढ़ें

सारा का जवाब

हालांकि सारा ने इस विवाद पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी में चुना गया गाना लोगों का ध्यान खींच रहा है. सारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपने एक दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

सारा ने छुट्टियों की तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया और उसमें विक्रम सरकार का गाना ‘नाम चले’ लगाया. इस स्टोरी में जिन लाइनों को उन्होंने चुना, वो थीं- “खुले से खाते ना पड़ते हिसाबन में, मस्ती में रहते हम रहते ना यादों में, एक लाइफ मिली बेबी जी रे स्वादों में, टैलेंटेड बालक ना पड़ते विवादों में.”

हालांकि सारा अली खान ने ओरी की बातों पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके गाने और उसके बोलों को लोग एक तरह का जवाब मान रहे हैं.

Advertisement

वहीं दूसरी तरफ, ओरी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि वो एक यूट्यूब सीरीज पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो बॉलीवुड एक्टर्स के करियर को लेकर बातें करेंगे. इसके साथ उन्होंने सेलेना गोमेज का गाना ‘People You Know’ लगाया.

क्या है पूरा मामला?

जो लोग इस मामले से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ओरी ने एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने ‘सारा’, ‘अमृता’ और ‘पालक’ नाम को सबसे बुरे नाम के तौर पर बताया था. लोगों का मानना था कि ये तंज सारा अली खान, अमृता सिंह और पलक तिवारी पर था. अब ओरी ने सारा अली खान और उनके करियर पर सीधा तंज कसा है.

हाल ही में ओरी ने एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट की, जिसमें वो एक ऐसी टी-शर्ट पहने दिखे, जिस पर अंडरगार्मेंट की तस्वीर छपी हुई थी. कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा,“सच में पूछ रहा हूं, ये कपड़ा आखिर संभाल क्या रहा है?” ओरी ने इस कमेंट को पिन किया और जवाब दिया, “सारा अली खान की हिट फिल्में.” इसके बाद एक और यूजर ने लिखा,“ओरी, उम्मीद है वो भी हंस रही होंगी.”

इस पर ओरी ने जवाब दिया,“उनके करियर पर? जरूर हंस रही होंगी.”

दिलचस्प बात ये है कि जिस पहली रील में ओरी ने तीन महिलाओं का नाम लिया था, वो वायरल होने के बाद उनके अकाउंट को अनफॉलो कर चुकी हैं. फिलहाल सारा अली खान ने इन तंजों पर सीधे तौर से कोई जवाब नहीं दिया है.

Advertisement

नेटिजन्स ने लगाई थी क्लास

इस पूरे विवाद को और तूल मिला, जब ये स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए. नेटिजन्स ने ओरी को बुली तक कहा और कहा कि वो सारा के दोस्त रहे हैं, भले ही दोनों के बीच जो भी हुआ हो, ऐसे पब्लिकली मॉक करना अच्छी बात नहीं है.

---- समाप्त ----