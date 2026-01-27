scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'टैलेंटेड बालक विवाद में नहीं पड़ते', सारा ने तोड़ी चुप्पी, दिया ओरी को जवाब! क्या है पूरा मामला?

ओरी के लगातार तंज के बाद सारा अली खान ने पहली बार इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की. जहां सीधे बयान के बजाय गाने के बोलों से दिया गया जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

Advertisement
X
क्या है ओरी और सारा अली खान का विवाद? (Photo: Instagram @saraalikhan95)
क्या है ओरी और सारा अली खान का विवाद? (Photo: Instagram @saraalikhan95)

इन दिनों सारा अली खान का नाम खूब चर्चा में बना हुआ है. लेकिन इसकी वजह उनकी कोई फिल्म या पोस्ट नहीं बल्कि अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड ओरी (Orry) के इंस्टाग्राम पर किए जा रहे तंज हैं. अब ओरी के पोस्ट पर पहली बार सारा ने अपना रिएक्शन दिया है. 

सारा का जवाब

हालांकि सारा ने इस विवाद पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी में चुना गया गाना लोगों का ध्यान खींच रहा है. सारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपने एक दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

सम्बंधित ख़बरें

Sara Ali Khan Yellow Look: खास Ring ने खींचा ध्यान
sara and ibrahim ali khan
भाई इब्राहिम के कंधे पर बैठकर सारा अली खान ने दिए पोज, बर्फीली वादियों में चहकीं, बोलीं- ऐसी जन्नत...
Sara Ali Khan
सैफ पर हुआ था चाकू से हमला, दहशत में थीं सारा, बोलीं- मुश्किल था वो वक्त
Rohit Shetty News
'गोलमाल 5' की तैयारी कर रहे रोहित शेट्टी, पहली बार करीना संग सारा की बनेगी जोड़ी?
Sharmilla Tagore
81 साल की हुईं Sharmila Tagore, पटौदी परिवार में मना जश्न!

सारा ने छुट्टियों की तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया और उसमें विक्रम सरकार का गाना ‘नाम चले’ लगाया. इस स्टोरी में जिन लाइनों को उन्होंने चुना, वो थीं- “खुले से खाते ना पड़ते हिसाबन में, मस्ती में रहते हम रहते ना यादों में, एक लाइफ मिली बेबी जी रे स्वादों में, टैलेंटेड बालक ना पड़ते विवादों में.”

सारा अली खान का पोस्ट

हालांकि सारा अली खान ने ओरी की बातों पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके गाने और उसके बोलों को लोग एक तरह का जवाब मान रहे हैं.

Advertisement

वहीं दूसरी तरफ, ओरी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि वो एक यूट्यूब सीरीज पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो बॉलीवुड एक्टर्स के करियर को लेकर बातें करेंगे. इसके साथ उन्होंने सेलेना गोमेज का गाना ‘People You Know’ लगाया.

क्या है पूरा मामला?

जो लोग इस मामले से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ओरी ने एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने ‘सारा’, ‘अमृता’ और ‘पालक’ नाम को सबसे बुरे नाम के तौर पर बताया था. लोगों का मानना था कि ये तंज सारा अली खान, अमृता सिंह और पलक तिवारी पर था. अब ओरी ने सारा अली खान और उनके करियर पर सीधा तंज कसा है.

हाल ही में ओरी ने एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट की, जिसमें वो एक ऐसी टी-शर्ट पहने दिखे, जिस पर अंडरगार्मेंट की तस्वीर छपी हुई थी. कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा,“सच में पूछ रहा हूं, ये कपड़ा आखिर संभाल क्या रहा है?” ओरी ने इस कमेंट को पिन किया और जवाब दिया, “सारा अली खान की हिट फिल्में.” इसके बाद एक और यूजर ने लिखा,“ओरी, उम्मीद है वो भी हंस रही होंगी.”
इस पर ओरी ने जवाब दिया,“उनके करियर पर? जरूर हंस रही होंगी.”

दिलचस्प बात ये है कि जिस पहली रील में ओरी ने तीन महिलाओं का नाम लिया था, वो वायरल होने के बाद उनके अकाउंट को अनफॉलो कर चुकी हैं. फिलहाल सारा अली खान ने इन तंजों पर सीधे तौर से कोई जवाब नहीं दिया है.

Advertisement

नेटिजन्स ने लगाई थी क्लास

इस पूरे विवाद को और तूल मिला, जब ये स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए. नेटिजन्स ने ओरी को बुली तक कहा और कहा कि वो सारा के दोस्त रहे हैं, भले ही दोनों के बीच जो भी हुआ हो, ऐसे पब्लिकली मॉक करना अच्छी बात नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement