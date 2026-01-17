scorecardresearch
 
6 साल छोटी तब्बू संग रिश्ते में थे संजय कपूर, धोखा देकर महीप संग रचाई थी शादी, जब कहा- मेरी उम्र...

बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर ने महीप कपूर संग शादी रचाई है. लेकिन शादी से पहले वो एक्ट्रेस तब्बू संग रिश्ते में थे. मगर अफसोस दोनों का रिलेशनशिप चंद दिनों में ही खत्म हो गया था और दोनों ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी थी.

जब तब्बू के बारे में संजय ने कही थी ये बात (Photo: Instagram @tabutiful, @sanjaykapoor2500)
जब तब्बू के बारे में संजय ने कही थी ये बात (Photo: Instagram @tabutiful, @sanjaykapoor2500)

बोनी और अनिल कपूर के भाई संजय कपूर भी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. संजय कपूर ने साल 1995 में 'प्रेम' फिल्म से अपना डेब्यू किया था. फिल्म में उनके साथ तब्बू भी थीं. फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं. मगर उनका रिश्ता लंबा चल नहीं पाया था. संजय कपूर ने खुद तब्बू संग अपने रिश्ते की बात कुबूली थी. आखिर दोनों का रिश्ता क्यों टूटा था? आइए जानते हैं...

संजय कपूर ने तब्बू संग रिश्ते पर कही थी ये बात

ईटाइम्स को दिए एक पुराने इंटरव्यू में संजय कपूर ने बताया था कि 'प्रेम' फिल्म के दौरान उनका तब्बू संग रोमांस शुरू हुआ था और फिल्म रिलीज होने से पहले ही उनका रिश्ता टूट गया था. संजय कपूर ने पुराने इंटरव्यू में तब्बू संग डेटिंग को स्वीकार किया था. उन्होंने कहा था- उस वक्त शुरुआत में मैं तब्बू को डेट कर रहा था. मगर फिल्म के अंत तक हम दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करनी ही बंद कर दी थी.

'मैं जब 31 साल का था, तब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी. मैं अक्सर मजाक में कहता था- मैं सबसे उम्रदराज न्यू कमर हूं. लेकिन तकदीर में यही था. 'प्रेम' फिल्म नहीं चली थी. लेकिन फिर चार हफ्तों में ही माधुरी दीक्षित संग 'राजा' रिलीज हुई थी और वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.' वहीं, तब्बू ने एक दूसरे इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें डेट करने के दौरान संजय, महीप संग भी रिश्ते में थे. इस वजह से उनका रिश्ता कम वक्त में ही खत्म हो गया था.  

जब संजय संग महीप ने बताई थी अपनी लव स्टोरी

बता दें कि संजय कपूर ने साल 1997 में महीप कपूर संग शादी रचाई थी. इस शादी से कपल के 2 बच्चे हैं. महीप ने एक पुराने इंटरव्यू में संजय संग अपनी लव स्टोरी भी शेयर की थी. Raunaq Rajani के शो में महीप ने कहा था- हमारी लव स्टोरी काफी सिंपल थी. मेरा एक शख्स के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था और तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरी उससे शादी हो जाएगी.

'मैं उनकी पार्टी में बिना बुलाए चली गई थी, वहीं मैं उनसे मिली थी. मैं पूरी तरह नशे में धुत्त थी. मैं उनके पूरे परिवार से मिली- सासू मां और ससुर जी से. आप लोग मेरे परिवार को तो जानते ही हैं ना? अनिल, सुनीता, श्रीदेवी. मैं उस वक्त पूरी तरह नशे में थी. फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया. उन्होंने कहा- वाओ...कितनी शानदार है होने वाली बहू. उन्होंने मेरा खुले दिल से वेलकम किया था. हमारा कोई प्रपोजल नहीं हुआ था.' 

महीप ने आगे कहा था- हम नाइटक्लब में थे पार्टी कर रहे थे. संजय ने कहा था- ठीक है, हम शादी कर लेते हैं. टकीला के शॉट्स लेते हुए मैंने कहा था- ठीक है. बस यही हुआ था. महीप ने ये भी बताया था कि शादी से पहले उन्होंने पांच साल तक संजय को डेट किया था और तब से अब तक वो उनके साथ हैं.

