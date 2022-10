बच्चों के नाम संजय दत्त की पोस्ट- भगवान के दिये आर्शीवाद को हैप्पी बर्थडे

संजय दत्त एक परफेक्ट एक्टर होने के साथ-साथ परफेक्ट फैमिली मैन भी हैं. संजय दत्ता हमेशा ही काम से वक्त निकालकर फैमिली के साथ टाइम बिताते हुए देखे जाते हैं. 21 अक्टूबर को संजय दत्त अपने जुड़वा बच्चों शाहरान और इकरा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टर ने सोशल मीडिया पर बच्चों के लिये एक पोस्ट भी शेयर किया है.

संजय दत्त ने शेयर किया पोस्ट

शाहरान और इकरा के जन्मदिन पर संजय दत्त ने ट्विटर पर एक स्पेशल मैसेज शेयर किया है. जुड़वा बच्चों की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा, आपको हर साल बड़ा होते देखना और अद्भुत इंसान बनते देखना मेरे लिये सबसे बड़ी खुशी है. ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे तोहफों में से एक है. भगवान के दिये आर्शीवाद को हैप्पी बर्थडे.

संजय दत्त की पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार बरसाते दिख रहे हैं. हर कोई शाहरान और इकरा को जन्मदिन की बधाई दे रहा है. संजय दत्त ने इतने प्यारे से कैप्शन के साथ शाहरान और इकरा की खूबसूरत फोटोज भी शेयर की हैं. संजय दत्त के दोनों ही बच्चे फैंस का दिल जीतते दिख रहे हैं. कुछ समय पहले ही शाहरान और इकरा ने इंस्टाग्राम डेब्यू किया था. बच्चों का अकाउंट मान्यता दत्त हैंडल करती हैं. हर दिन की दोनों ही बच्चों की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है.

To Shahraan and Iqra, Watching you grow older and become even more wonderful individuals each year is one of the greatest joys and best gifts that life could bring to my heart. Happy Birthday to my God-given blessings ❤️ pic.twitter.com/uhCGOGjcmx