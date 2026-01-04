scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मसीहा हैं संजय दत्त, साथ कर चुके ड्रिंक', मशहूर पैपराजी का खुलासा, बताया कैसा है 'धुरंधर' एक्टर संग रिश्ता

एक मशहूर पैपराजी ने बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के पैप्स संग रिश्ते पर खुलकर बात की है. उनका कहना है कि एक्टर ने एक बार पैप्स को साथ में ड्रिंक का भी ऑफर किया था. वो उन सभी लोगों के साथ काफी मस्ती-मजाक वाले मूड में रहते हैं.

Advertisement
X
पैप्स संग संजय दत्त की मस्ती (Photo: Screengrab)
पैप्स संग संजय दत्त की मस्ती (Photo: Screengrab)

संजय दत्त को उनके फैंस किसी दीवाने की तरह प्यार करते हैं. वो पिछले 40 सालों से इंडस्ट्री में हैं, लेकिन आज भी उनका चार्म बरकरार है. हाल ही में आई फिल्म 'धुरंधर' में उन्हें एस पी असलम चौधरी के रोल में देखा गया था, जिसमें वो काफी शानदार लगे. संजय दत्त रियल लाइफ में भी कई लोगों के प्यारे हैं, जिनमें पैप्स भी शामिल हैं. 

पैप्स संग कैसा है 'धुरंधर' संजय दत्त का रिश्ता?

पैप्स और संजय दत्त का रिश्ता किसी से नहीं छिपा है. एक्टर का दिवाली के मौके पर भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने मजाकिया अंदाज में पैप्स को घर जाकर त्योहार मनाने के लिए कहते दिखे थे. हाल ही में वरिंदर चावला, जो एक मशहूर पैपराजी हैं, उन्होंने सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में संजय दत्त के साथ अपने रिश्ते पर बात की. उन्होंने बताया कि एक्टर का बर्ताव पैप्स के साथ काफी मजेदार रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Dhurandhar Box Office: चौथा Monday बना ये नया रिकॉर्ड
आदित्य उप्पल-संजय दत्त (Photo: Instagram @adityauppal)
'धुरंधर' से डेब्यू कर मिला फेम, संजय दत्त संग दिखा ये एक्टर कौन?
Dhurandhar banned Gulf countries
पाकिस्तान की वजह से 'धुरंधर' को उठाना पड़ा नुकसान! कई खाड़ी देशों ने लगाया बैन
akshay khanna dhurandhar hair style
धुरंधर में कैसे आए अक्षय खन्ना के घने बाल? कैमरा भी नहीं पकड़ पाया, ये है उनका सीक्रेट!
sanjay dutt recalls difficult days
'संजय दत्त के बाल खींचकर थप्पड़ मारा', एक्टर को गिरफ्तार करने वाले अफसर का खुलासा

एक किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा, 'कई बार बाबा शूटिंग के दौरान हमें बुलाते थे और कहते थे कि ओए, इधर आ... तू पीता है क्या? अगर हम कहते कि नहीं, हम काम कर रहे हैं इसलिए नहीं पीते, तो वो जोर डालते कि नहीं-नहीं, मुझे तो लगता है तू पीता है. फिर बाकी लोग भी उनकी हां में हां मिलाते, और वो हमें जबरदस्ती उनके साथ पीने के लिए बैठा देते. हमारे पास कोई चारा ही नहीं होता था. वो इतने बड़े सितारे हैं कि पीने वाले हो या ना पीने वाले, सब उनके साथ बैठकर पीने लगते थे. हम लोग उनके घर के बाहर बैठकर उनके साथ पीते थे.'

Advertisement

कैसे पैप्स के फेवरेट बने संजय दत्त?

उन्होंने आगे संजय दत्त संग हुए अपने एक किस्से को याद किया जब उन्होंने अपनी नई गाड़ी एक्टर की वैनिटी वैन के साथ ठोक दी थी. वो तब फिल्मीस्तान स्टूडियो में थे, तभी उनके साथ ये हादसा हुआ. पैपराजी ने बताया कि वहां मौजूद लोग उनसे पैसों की डिमांड करने लगे. उन्होंने उन्हें जाने नहीं दिया. लेकिन उतने में वहां संजय दत्त आ गए.

वरिंदर चावला ने कहा, 'मेरी गाड़ी का नुकसान तो उनके बताए हुए डैमेज के आसपास भी नहीं था. मैं तो पक्का सोच रहा था कि अब तो पिटाई होने वाली है. तभी संजय दत्त नीचे आए और पूछा कि क्या हुआ? मैंने कहा कि सर, मैं आपकी वैन से टकरा गया हूं. तो उन्होंने अपने लोगों की तरफ देखकर बस इतना कहा कि इसे जाने दो. उस पल में वो मेरे लिए भगवान जैसे लगे, मेरे मसीहा. संजय दत्त हमेशा से बहुत चिल और कूल आदमी रहे हैं.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement