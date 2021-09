संजय दत्त की बेटी त्रिशाला को मिला शादी का ऑफर, स्टारकिड ने दिया ये जवाब

संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से Ask Me Anything session के दौरान बातचीत की. त्रिशाला ने मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन पर बात की. इस दौरान एक फैन ने त्रिशाला के सामने मैरिज प्रपोजल रखा. जिसका स्टारकिड ने मजेदार जवाब दिया.

त्रिशाला को मिला शादी का प्रस्ताव, तो स्टारकिड ने दिया ये जवाब

मेंटल हेल्थ जैसी गंभीर बातचीत के बीच एक फैन ने त्रिशाला से निजी सवाल पूछा. फैन ने कहा- मिस दत्त आपने कभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. क्या तुम मुझसे शादी करोगी? त्रिशाला ने बड़े प्यार से यूजर के मैरिज प्रपोजल को स्वीकार किया. त्रिशाल ने ये भी बताया कि डेटिंग की जब बात आती है तो उनका लक खास नहीं रहा है.

जवाब में त्रिशाला ने कहा- मैंने कभी इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि इसका मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है. इस समय घोस्टिंग चल रही है, पहली डेट के बाद लड़कों की तरफ से बातचीत धीरे धीरे कम हो रही है- ऐसे में क्यों नहीं. हैप्पी. मालूम हो, त्रिशाला पेशे से psychotherapist हैं.

त्रिशाला ने 2019 में अपने बॉयफ्रेंड को खोया है. बॉयफ्रेंड के निधन का त्रिशाला को गहरा धक्का लगा था. स्टारकिड ने बताया था कि वे इस गहरे झटके से बाहर निकलने के लिए थैरेपी ले रही हैं. बॉयफ्रेंड के निधन के बाद त्रिशाला ने सोशल मीडिया से ब्रेक भी ले लिया था.

त्रिशाला के बारे में बताए तो वो बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की बेटी हैं. त्रिशाला को संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा ने जन्म दिया है. ऋचा का 1996 में ब्रेन ट्यूमर के चलते निधन हो गया था. त्रिशाला यूएस में अपने नाना नानी के पास पली बढ़ी हैं. त्रिशाला के संजय दत्त की तीसरी पत्नी मान्यता दत्त और उनके बच्चों संग अच्छे रिश्ते हैं.