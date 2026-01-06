दर्द में हैं संजय दत्त की बेटी त्रिशाला? लिखी इमोशनल पोस्ट, बोलीं- चुप्पी सजा है...

संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है. त्रिशाला ने अपना इंस्टा प्रोफाइल प्राइवेट कर लिया है, लेकिन फैंस उनके प्रोफाइल और लेटेस्ट पोस्ट्स की डिटेल्स शेयर कर रहे हैं. उनके लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा है, जो रिलेशनशिप में चुप्पी का इस्तेमाल करते हैं. फिर रिश्ते में मैनिपुलेशन और दुर्व्यवहार किया जाता है.

और पढ़ें

क्या कहती है त्रिशाला की पोस्ट?

अमेरिका में मनोचिकित्सक के रूप में काम करने वाली त्रिशाला ने कहा, वो चुपचाप तुम्हें सीख दे रहे हैं कि तुम्हारी आवाज खतरनाक है और बोलने से उनसे रिश्ता टूट जाएगा. उन्होंने चुप्पी को सजा देने वालों के लिए सख्त नाराजगी जताई. त्रिशाला ने माना कि किसी को भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए. चुप्पी को सजा के तौर पर इस्तेमाल करना एब्यूज है.

त्रिशाला ने आगे कहा कि चुप रहने के बजाए लोग खुलकर बातचीत करें. उन्होंने उन लोगों को चेतावनी दी जो आसपास के लोगों से ऐसा बर्ताव झेल रहे हैं, और कहा कि ऐसे एब्यूज को दफा करो और अपनी शांति बचाओ. असली रिलेशनशिप्स दर्द से सीख नहीं देतीं, बातचीत से आपको ठीक करती हैं.

किस पर साधा निशाना?

Advertisement

त्रिशाला ने चुप्पी के दो टाइप्स के बीच फर्क भी बताया. उन्होंने कहा एक तो वो चुप्पी जो खुद को बचाने के लिए ली जाती है. जब इंसान थोड़ा पीछे हटता है, ताकि सोच-समझकर बोले और बुरा न कह दे. दूसरी वो चुप्पी जो जानबूझकर दूसरे को ठेस पहुंचाने के लिए यूज की जाती है. फर्क बताते हुए उन्होंने लिखा, मुझे खुद को संभालने में कुछ घंटे लगेंगे, ताकि किसी को कुछ बुरा न कह दूं.

उन्होंने कहा कि वो चुप्पी जो आपके मन को शांति देती है, आत्मसम्मान है. वो मौन जो किसी और को सजा देता है, वो सत्ता का खेल है. त्रिशाला ने ये पोस्ट किसके लिए लिखी है. इस पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है. कयास लगाए जा रहे हैं कि ये त्रिशाला की पोस्ट उनके पापा संजय दत्त के लिए है.

त्रिशाला दत्त संजय दत्त की पहली पत्नी लेट एक्ट्रेस रिचा शर्मा की बेटी हैं, जिनका 1996 में ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया था. त्रिशाला अमेरिका में रहती हैं और उनकी परवरिश नाना-नानी ने की. रिचा के जाने के बाद संजय ने मान्यता दत्त से शादी की, जिससे उन्हें जुड़वां बच्चे शाहरान दत्त और इकरा दत्त हैं.

---- समाप्त ----