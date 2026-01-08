संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' के पोस्टर में क्या है खास, जिसे प्रभास ने कहा कल्ट? जानें वजह

फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा लगभग दो साल बाद अपनी अगली फिल्म 'स्पिरिट' पर काम कर रहे हैं. 'एनिमल' के बाद ये उनका एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसे वो तेलुगू सुपरस्टार प्रभास के साथ बना रहे हैं. वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन इसकी चर्चा तेज हो गई है.

और पढ़ें

'स्पिरिट' के पोस्टर में क्या था खास?

संदीप रेड्डी वांगा ने नए साल के मौके पर अपनी फिल्म 'स्पिरिट' का पहला पोस्टर जारी किया था, जो देखने में काफी स्टाइलिश और दमदार था. डायरेक्टर ने प्रभास और फिल्म की हीरोइन तृप्ति डिमरी को एक बेहद अनोखे तरीके से पेश किया था. फैंस को 'स्पिरिट' का पोस्टर काफी खास लगा था. हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास एक साथ बातचीत करने बैठे, जहां उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' पर बात की.

फिल्म के पोस्टर को देखकर लोगों के मन में कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे. कुछ को लग रहा था कि प्रभास सिर्फ ग्लास से ड्रिंक कर रहे हैं. लेकिन डायरेक्टर ने बताया, 'वो 1 लीटर की बोतल है, बस हाथ में पकड़ने से ग्लास जैसी लग रही है. लोग समझ गए कि रेलिंग पर दूसरा ग्लास है और दोनों पति-पत्नी पी रहे हैं.'

Advertisement

कैसे वांगा ने डिजाइन किया 'स्पिरिट' का पोस्टर?

प्रभास ने आगे वांगा से पूछा कि उन्हें फिल्म के पोस्टर का आइडिया आखिर कैसे आया? तो उन्होंने बताया, 'ये पोस्टर फिल्म के एक सीन से काटा हुआ है. मैं सोच रहा था कि बाहुबली के बाद आपको कैसे पेश करूं? कुछ ऐसा होना चाहिए जो जबरदस्त हो.' डायरेक्टर की बात सुनकर प्रभास खुशी से हंसने लगे. उन्होंने 'स्पिरिट' के पोस्टर के लिए कहा, 'ये अभी तक का मेरा बेस्ट पोस्टर है. इसमें कोई शक नहीं. ये एक कल्ट पोस्टर है.'

बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' में प्रभास एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं. वहीं माना जा रहा है कि तृप्ति डिमरी उनकी पत्नी होंगी. इसके अलावा फिल्म में विवेक ओबेरॉय भी हैं, जो मेन विलेन की भूमिका निभाएंगे. इस फिल्म को साल 2027 में रिलीज करने की बात हो रही है. हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

---- समाप्त ----