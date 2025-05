'1 रुपया नहीं देना इन्हें', भड़के सनम तेरी कसम फिल्म के मेकर्स, लीड एक्ट्रेस ने भारत को कहा था कायर

फिल्म मेकर्स राधिका राव और विनय सप्रू भी सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तानी एक्टर्स के विवादास्पद बयानों की निंदा करने की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं. उनका कड़ा रुख फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के हाल ही में पाकिस्तानी एक्टर्स पर लगाए गए प्रतिबंध से भी मेल खाता है.

'Sanam Teri Kasam' director duo slammed Pakistan actor for their statements on Operation Sindoor.