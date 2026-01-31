scorecardresearch
 
मौलाना से शादी के बाद बदली सना खान की जिंदगी, पीछे छूटा ग्लैमर, राखी सावंत बोलीं- हिम्मत..

ड्रामा क्वीन राखी सावंत दुबई से भारत लौट आई हैं और सना खान के पॉडकास्ट 'रौनक-ए-रमजान' में शामिल हुईं. उन्होंने इस्लाम अपनाने, पांच वक्त की नमाज पढ़ने और उमराह के अनुभव साझा किए. राखी ने सना की जिंदगी में आए बदलाव का भी जिक्र किया.

सना खान से मिलीं राखी सावंत (PHOTO: Instagram @sanakhaan21)
ड्रामा क्वीन राखी सावंत दुबई से भारत लौट आई हैं. वो जब से वापस आईं, किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में हैं. राखी को इवेंट्स और पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया जा रहा है. अब राखी सना खान के पॉडकास्ट 'रौनक-ए-रमजान' पर पहुंचीं. सना और उनके हसबैंड मुफ्ती अनस सैयद ने शो पर राखी का ग्रैंड वेलकम किया. पॉडकास्ट शुरू होने से पहले तीनों ने मीडिया से भी गुफ्तगू की. राखी ने बताया कि अनस से शादी के बाद सना पूरी तरह से बदल गई हैं. 

इस्लाम की राह पर राखी!
राखी सावंत, सना खान और  मुफ्ती अनस सैयद ने दिल खोलकर बात की. राखी ने बताया कि अब वो फातिमा बन गईं हैं. वो पांच वक्त की नमाज भी पढ़ती हैं. राखी कहती हैं कि अगर आप एक महीने रोजा रखते हैं, तो आपके शरीर से सारी बीमारियां निकल जाती हैं. राखी की बात सुनकर सना कहती हैं कि मुझे याद है कि जब रमजान होते थे, तो तब इनका मैसेज आता था कि अभी क्या पढ़ना है. अभी मैं क्या चीज पढ़ूं, मैं ये चीज अभी कर सकती हूं क्या? तो ये सजेशन्स लेती थीं. 

राखी ने बताया कि वो 8 बार उमराह कर चुकी हैं. उन्होंने कहा कि अभी मैंने 21 लोगों को उमराह भेजा था. दुबई में रहती हूं, तो आधे पाकिस्तानी और आधे इंडियन, जितने लोवर क्लास हैं, जिनके पास उमराह जाने के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें मैंने भेजा. अभी 10 लोगों को और भेज रही हूं. मैं जकात में सबको उमराह ही भेजती हूं. राखी की बात सुनकर सना और उनके हसबैंड दोनों ही खुश नजर आए. 

राखी ने की सना की तारीफ
राखी, सना की बदली हुई लाफइ के लिए कहती हैं कि  मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूं. हम एक कैसी इंडस्ट्री से हैं, लेकिन ये जो आप हो ना सीधा जन्नत. बहुत हिम्मत चाहिए पूरा करियर छोड़कर ये करने के लिए. सना आप शादीशुदा, बच्चे और एकदम पूरी इस्लामिक. मैंने बीच में कोशिश की थी, लेकिन मुझे काम नहीं मिला. दिल से इस्लामिक हूं. नेचर से भी हूं, लेकिन काम तो करना पड़ता है. 

रात को 2 बजे मैसेज करती हैं राखी 
सना खान के पति मौलाना मुफ्ती अनस ने बताया कि राखी रात के 2 बजे भी मैसेज कर देती हैं, उन्हें कुछ भी पूछना होता है, तो उसका जवाब देना पड़ता है. राखी ने कहा कि मै इस्लामिक चीजों को जिस तरह से लिखी हैं, वैसे ही फॉलो करना चाहती हूं. अपने मन से कुछ नहीं करना चाहतीं. 

सना की बात करें, तो शोबिज छोड़ने के बाद उन्होंने 2020 में अनस सैयद से शादी कर ली थी. शादी के बाद सना दो बेटों की मां बनीं. राखी का कहना है कि आदिल खान दुर्रानी से शादी के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था. आदिल और राखी की शादी नहीं चली, लेकिन वो अब भी इस्लाम को फॉलो करती हैं. 

---- समाप्त ----
