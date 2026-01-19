scorecardresearch
 
शोबिज छोड़ मौलाना से की सीक्रेट शादी, अकेली पड़ गई थीं सना खान, बोलीं- दोस्तों ने...

बिग बॉस 6 फेम सना खान ने शोबिज छोड़ने, शादी को सीक्रेट रखने और इंडस्ट्री के दोस्तों से दूरी बनाने पर खुलकर बात की. सना ने बताया कि कैसे उनके पुराने रिश्ते झूठे थे, उनके धर्म की राह अपनाने पर वो सब उनसे दूर हो गए.

सना खान का दोस्तों ने छोड़ दिया था साथ (Photo: Sanakhan)
बिग बॉस सीजन 6 से पहचान बनाने वाली सना खान ने साल 2020 में शोबिज छोड़ने का फैसला लेकर अपने फैंस को चौंका दिया था. हाल ही में सना ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की. सना ने बताया कि उन्होंने 2020 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसलिए छोड़ी क्योंकि 'वह इंसानियत की सेवा करना और धर्म के रास्ते पर चलना' चाहती थीं. 

सना के छूटे दोस्त

सना ने 21 नवंबर 2020 को मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सैयद से शादी की थी. रश्मि देसाई से बातचीत के दौरान सना ने अपने और पति मुफ्ती अनस सैयद की लव स्टोरी के बारे में भी बताया. उन्होंने इस बात को साफ तौर पर खारिज किया कि उनके पति ने उन्हें शोबिज छोड़ने के लिए 'ब्रेनवॉश' किया था. सना ने इन अफवाहों को पूरी तरह गलत बताया. 

उन्होंने यह भी बताया कि इंडस्ट्री छोड़ने के बाद उनके कई दोस्त उनसे दूर हो गए थे. सना ने कहा- जब लोगों को पता चला तो उन्होंने मुझसे दूरी बना ली. तब मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ते झूठे थे, क्योंकि अगर सच्चे होते तो मैं जैसी भी होती, मेरा साथ देते. शायद वो कुछ सोचते हों या न सोचते हों, लेकिन मुझे यही लगता था कि ये लोग अब मेरे संपर्क में क्यों नहीं हैं.

सीक्रेट रखी थी शादी

अपनी शादी को लेकर सना ने कहा- हमारी शादी बिल्कुल सीक्रेट रखी गई थी. मेरे मम्मी-पापा के अलावा किसी को कुछ नहीं पता था. यहां तक कि दूल्हे का नाम भी किसी को नहीं मालूम था. जब मेहंदी लग रही थी, तब मेहंदी वाली ने मुझसे दूल्हे का नाम पूछा. मैंने कहा अभी खाली छोड़ दो, अगली बार लिखेंगे.

उन्होंने आगे बताया- उस वक्त मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ रहे थे. मैं सच में एक अलग इंसान बनती जा रही थी. ये बदलाव मेरे पति की वजह से नहीं थे, बल्कि ये मेरी अपनी चाहत थी. हां, उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया और मुझे गाइड किया.

सना बताती हैं कि वो अब अपना बिजनेस करती हैं, और सोशल मीडिया के जरिए फॉलोअर्स को दीन का रास्ता दिखाती हैं. वो दो बेटों की मां भी बन चुकी हैं.

