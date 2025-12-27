60 साल के हुए सलमान खान, कमाई शोहरत-दौलत, लेकिन अधूरी रही दबंग खान की ये ख्वाहिश

सलमान खान, नाम ही काफी है. सलमान का नाम जुबान पर आते ही दिमाग में बहुत सारी बातें चलनी लगती हैं. सलमान हिंदी सिनेमा के सक्सेसफुल सुपरस्टार में से एक हैं. 27 दिसंबर को दबंग खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. सलमान के जन्मदिन पर अगर बातें करने निकले, तो शायद एक किताब लिख सकते हैं. लेकिन अभी उस पर नहीं जाएंगे. बता करेंगे उनकी एक अधूरी ख्वाहिश की, जिसे उनके चाहने वाले पूरी होते हुए देखना चाहते हैं.

अधूरी है बड़ी चाहत

हिंदी सिनेमा में सलमान खान का बोलबाला है. सलमान जिस पर अपना हाथ रख देते हैं, उस शख्स की किस्मत बन जाती है. ये भी सच है कि आज के समय में लोग उनसे पंगा लेने से डरते हैं. सलमान ने इंडस्ट्री में जो भी शोहरत और दौलत कमाई है, वो सब अपने दम पर हासिल किया है. आज उनके पास लग्जरी रहने के लिए लग्जरी घर, फार्महाउस और घूमने के लिए महंगी गाड़ियां हैं.

सलमान के पास इतना पैसा है कि वो ठाठ-बाठ के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं. सबकुछ होकर भी सलमान निजी जिंदगी में खुद को थोड़ा अकेला महसूस करते हैं. इंडस्ट्री में उनके कई अफेयर हुए. बात शादी तक भी पहुंचीं, लेकिन हो नहीं पाई. सलमान को इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं है कि उनकी शादी नहीं हुई. पर वो पिता बनने की इच्छा रखते हैं. भतीजे अरहान खान के पाडकॉस्ट में उन्होंने बच्चा गोद लेने की इच्छा जताई थी.

ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच में भी सलमान ने कहा कि वो पिता बनना चाहते हैं. एक दिन पिता जरूर बनेंगे. उनका खुद का बच्चा होगा. बच्चा पालने के लिए उनके घर पर बहुत सी महिलाएं हैं. सलमान का कहना है कि सिंगल फादर बनने के लिए वो सेरोगेसी का ऑप्शन अपना सकते हैं. ये भी कहा कि उन्होंने बच्चा गोद लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया. क्योंकि बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया काफी मुश्किल है और इसमें वक्त लगता है.

सलमान पिता बनकर बच्चे की अच्छे से परवरिश करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में ये दिन कब आएगा. इसका हर किसी को इंतजार है.

एक्टेसेस संग रहा अफेयर

सलमान खान, संगीता बिजलानी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे. दोनों की शादी के कार्ड भी छप चुके थे, लेकिन अंत में इनका रिश्ता टूट गया. संगीता के बाद उनका नाम सोमी अली संग जुड़ा था. पर सोमी और उनका रिलेशनशिप भी ज्यादा नहीं चला. सोमी ने सलमान पर मारपीट का आरोप लगाया था. इसके बाद उनके और ऐश्वर्या राय के रोमांस के चर्चे हुए. सलमान और ऐश्वर्या किस मोड़ पर खत्म हुआ, ये हर किसी को पता है.

ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद सलमान की जिंदगी में कटरीना की एंट्री हुई, लेकिन कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए. सलमान भले ही रिश्ते में इन एक्ट्रेसेस संग आगे नहीं बढ़ पाए. पर वो आज भी संगीता और कटरीना संग अच्छा बॉन्ड रखते हैं. चर्चा ये भी है कि अब सलमान, यूलिया वंतूर को डेट कर रहे हैं. यूलिया को सलमान के हर फैमिली फंक्शन में देखा जाता है.

