मीराबाई संग सलमान की फोटो वायरल, यूजर्स बोले- काला हिरण से नजरें नहीं हट रहीं

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक फोटो की वजह से चर्चा में बने हुए है. उन्होंने हाल ही में एक फोटो शेयर की, जिसमें वो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबई चनु के साथ पोज दे रहे हैं. फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है. वायरल फोटो में यूजर्स ने एक चीज और नोटिस की वो है, सलमान खान की शॉल.

बता दें कि मीराबई चनु ने टोक्यो ओलंपिक्स में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था.

चर्चा में सलमान की शॉल

मीराबाई के साथ फोटो क्लिक कराते वक्त सलमान खान ने अपने कंधों पर व्हाइट कलर शॉल डाल डाली हुई है. इस शॉल के नीचे के हिस्से पर एक एनिमल बना है, जिसे यूजर्स काला हिरण समझ रहे हैं. यूजर्स सलमान की फोटो पर काला हिरण को लेकर लगातार कमेंट कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा- सलमान भाई, क्या शॉल में काला हिरण है? वहीं एक यूजर ने लिखा-सारी चीजों को साइड में रखिए, मैं काला हिरण से नजरें नहीं हटा पा रहा.



टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, सलमान खान की फोटो को अगर पास से देखें तो ये साफ है कि सलमान की शॉल पर जो जानवर है वो काला हिरण नहीं है, वो मीराबाई के गृहराज्य मणिपुर का Sangai Deer है. ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है.

Black buck shawl👌👌 — Debjani🇮🇳 (@devyanidilli) August 11, 2021

Is that Blackbuck on the shawl ??? — Rishi Bagree (@rishibagree) August 11, 2021

Salman bhai, Is it black buck on shawl?



🤣 — Rajeev Kapoor (@RajeevK24365521) August 11, 2021

Salman khan met mirabai_chanu today.. And someone played the black buck prank on him! 🤣🤣🤣 Look to the bottom of the picture.. pic.twitter.com/F3U34iYzga — Gautham Vinjamuri (@itzvrc) August 11, 2021

Black buck lover salman bhai 🥲 https://t.co/8LmKn1tihG — Tanish (@stfutanishh) August 11, 2021

Theres a black buck imprinted on Salman's shawl. How ironic?! 😆😆 — Shresth Gupta (@shrestg) August 11, 2021

The shole with 🦌 wearing by @BeingSalmanKhan is not deer it’s a Sangai found only in Manipur,Keibul Lamjao National Park it also a state animal of Manipur. Most endangered n rare deer 🦌. pic.twitter.com/rHTFnwuKs8 — Neha Gurung🇮🇳 (@nehaGurung1692) August 11, 2021

क्या है काला हिरण से सलमान का कनेक्शन?

ये बात 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान की है. उस वक्त सलमान खान और उनके को-एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह पर कांकाणी गांव में एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था. इस पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है.

साल 2018 में 5 अप्रैल को जोधपुर सेशन कोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले में सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. वहीं बाकी आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया था. इसके बाद जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी.

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार वो फिल्म राधे में नजर आए थे. अब वो टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी हैं.