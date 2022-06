चिरंजीवी-वेंकटेश के साथ Salman Khan की पार्टी, क्या फैंस को मिलने वाला है बड़ा सरप्राइज?

पिछले कुछ वक्त से सलमान खान (Salman Khan) 'कभी ईद कभी दीवाली' (Kabhi Eid Kabhi Diwali) को लेकर हेडलाइंस में बने हुए हैं. फिलहाल वो हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. सलमान खान किसी शहर में हों और वहां से कोई नई खबर ना सामने आये. ऐसा कभी नहीं होगा. इसलिये हैदराबाद से भी सलमान को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है.

टॉलीवुड स्टार्स से सलमान की मुलाकात

'कभी ईद कभी दीवाली' की शूटिंग से वक्त मिलते ही सलमान खान, टॉलीवुड सुपरस्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) और वेंकटेश (Venkatesh Daggubati) के साथ पार्टी करने पहुंचे. सोशल मीडिया पर इन तीनों ही स्टार्स की हंसती-मुस्कुराती फोटो वायरल हो रही है. वायरल तस्वीर में सलमान, चिरंजीवी और वेंकटेश मिलियन डॉलर वाली स्माइल करते दिख रहे हैं.

सलमान, चिरंजीवी और वेंकटेश के लिये पार्टी उनके स्पेशल फ्रेंड पवन रेड्डी के घर पर रखी गई थी. बॉलीवुड और टॉलीवुड सुपरस्टार्स को साथ में फन मूमेंट शेयर करता देख इनके चाहने वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. यही नहीं, फोटो वायरल होने के बाद फैंस तो ये भी चाहते हैं कि ये साथ में किसी फिल्म में नजर आयें. वैसे जब से सलमान हैदराबार गये हैं, साउथ सुपरस्टार्स के साथ कुछ ज्यादा ही पार्टी कर रहे हैं. कुछ तो गड़बड़ है दया?

आदिल के साथ रिलेशनशिप में Rakhi Sawant, फिर क्यों चाहिए 16 साल का बॉयफ्रेंड?

Megastar #SalmanKhan With Megastar #Chiranjeevi & Victory #VenkateshDaggubati Last Night At Hyderabad 😻🥳🔥@BeingSalmanKhan @KChiruTweets @VenkyMama pic.twitter.com/oxFpdEPhFj