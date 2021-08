फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग शुरू, रणवीर-आलिया का लुक रिवील

रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग 20 अगस्त से शुरू हो गई है. करण जौहर के निर्देशन में बन रही फिल्म के शूट का पहले शेड्यूल स्टार्ट हो गया है. गली बॉय के बाद फैंस को सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर से रणवीर और आलिया की जोड़ी देखने को मिलेगी.

पर्दे पर फिर दिखेगी रणवीर-आलिया की जोड़ी, शूटिंग शुरू

करण जौहर ने शूटिंग शुरू होने की जानकारी देते हुए ट्ववीट कर लिखा- आखिरकार वो दिन आ गया. अभी मेरे दिमाग में कई सारी फीलिंग्स आ रही हैं लेकिन जो सबसे पहले है वो है आभार जताना. जैसा कि हम अपनी कहानी का पहला शेड्यूल शुरू करने जा रहे हैं. हमें आप सभी का प्यार और आशीर्वाद चाहिए. रोल करने का समय आ गया है. 🎥 करण जौहर ने अपनी इस पोस्ट में वीडियो भी शेयर किया है जिसमें बिहाइंड द सीन मोमेंट्स को कैप्चर किया गया है.

The day is finally here & I have so many feelings going on in my head but what emerges at the top is - gratitude! As we begin our kahani ka first schedule, seeking all your pyaar & aashirvaad! It’s time to roll!🎥 #RockyAurRaniKiPremKahani #RRKPK pic.twitter.com/5kxEHRGtM2