डिंपल कपाड़िया से पहले इस एक्ट्रेस के प्यार में थे राजेश खन्ना, गुपचुप रचाई थी शादी? खुला राज

हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के स्टारडम के चर्चे आज भी होते रहते हैं. राजेश खन्ना का फिल्मी ग्राफ जितना शानदार रहा, रियल लाइफ भी उतनी ही दिलचस्प रही है. राजेश खन्ना की जबरदस्त फीमेल फैन फॉलोइंग थी. कई एक्ट्रेसेस उन पर फिदा थीं और उनसे शादी करना चाहती थीं. लेकिन राजेश खन्ना को डिंपल कपाड़िया से प्यार हो गया. इसलिए उन्होंने अपने रिश्ते को शादी का नाम दिया.

और पढ़ें

सालों पहले एक मैगजीन ने दावा किया था कि डिंपल कपाड़िया से पहले राजेश खन्ना ने एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू के साथ सीक्रेट वेडिंग की थी. एक बार फिर राइटर शोभा डे ने इस पर विस्तार से बात की है.

राजेश खन्ना ने की थी सीक्रेट वेडिंग?

राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू रिलेशनशिप में थे. सीनियर जनर्लिस्ट और राइटर शोभा डे ने विक्की लालवानी संग बातचीत में राजेश खन्ना की लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि उस समय मैं स्टारडस्ट की संपादक थी. सबसे बड़ी स्टोरी राजेश खन्ना की सीक्रेट वेडिंग को लेकर ही थी.

शोभा डे कहती हैं कि शादी की जानकारी नारी हीरा से मिली थी. क्योंकि वो अंजू महेंद्रू की मां को अच्छी तरह जानते थे. उनके बीच अच्छी दोस्ती थी. उन्होंने बताया कि राजेश खन्ना की शादी हो गई है. तो हमने सोचा क्यों ना इसे कवर स्टोरी बनाया जाए, जो लोगों का बहुत ध्यान खीचेगी. क्योंकि हमने उन्हें एक बड़ा सेलिब्रिटी बनाया था.

Advertisement

सच थी शादी की कहानी?

वो कहती हैं कि मैंने पहले कभी किसी के लिए इस तरह की दीवानगी नहीं देखी थी. कहना गलत नहीं होगा कि सभी खान मिलकर भी उस तरह की दीवानगी की बराबरी नहीं कर सकते हैं, जो राजेश खन्ना ने अपने टाइम पर पैदा कर दी थी. शोभा डे से पूछा गया कि क्या राजेश खन्ना को लेकर कवर पेज पर छपी कहानी सच थी, उन्होंने कहा कि हां, बिल्कुल सच थी. मुझे लगता है कि ये 100 प्रतिशत सही थी. क्योंकि उन्होंने कभी इसे खारिज नहीं किया. इस कहानी के सामने आने के बाद ही राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली.

राजेश खन्ना ने 1973 में अपने से 15 साल छोटी डिंपल कपाडिया से शादी कर ली थी. दोनों की उम्र को लेकर कई बातें बनीं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा. डिंपल से शादी के बाद राजेश खन्ना दो बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना के पिता बने.



---- समाप्त ----