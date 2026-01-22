'जॉन को नहीं आती थी एक्टिंग, होशियारी से छिपाया', बोलीं 'धूम' एक्ट्रेस रिमी सेन

बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम पिछले 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं. वो अपने किलर लुक्स से कई फीमेल फैंस के फेवरेट हैं. साल 2004 में आई 'धूम' ने उन्हें पोस्टर बॉय बनाया, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी. जॉन को एक्शन फिल्मों में देखना काफी पसंद किया जाने लगा.

और पढ़ें

जॉन की तारीफ में क्या बोलीं रिमी सेन?

हाल ही में जॉन की फिल्म 'धूम' की एक्ट्रेस रिमी सेन ने एक्टर को लेकर एक बयान दिया है. रिमी, जो अब दुबई में एक रियल एस्टेट बिजनेस संभालती हैं, उन्होंने अपने पॉडकास्ट के दौरान जॉन की तारीफ की है. रिमी ने कहा कि एक्टर को शुरुआत में एक्टिंग नहीं आती थी. लेकिन उन्होंने इसे बेहद होशियारी से छिपाया और इसपर काम किया.

बिल्डकैप्स संग बातचीत में रिमी ने कहा, 'एक इंसान अपनी अच्छी बातों पर फोकस करता रहता है, लेकिन जो शख्स अपनी कमजोरी को अच्छे से पहचान लेता है कि ये मेरी समस्या है और उसपर मेहनत करता है, वो बहुत आगे निकल जाता है. सबसे अच्छा उदाहरण है जॉन अब्राहम. उनकी शुरुआत में वो सिर्फ मॉडल थे. एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी. लोग उनकी एक्टिंग की बहुत बुराई करते थे, बातें बनाते थे. लेकिन जॉन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुना.'

Advertisement

'उन्होंने ऐसे रोल चुने जिसमें ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत ना पड़े, ज्यादातर एक्शन फिल्में ही कीं. वो ऐसे-ऐसे काम करता थे जिससे वो अच्छा लगें, ताकि लोग ये ना पूछें कि वो क्या कर रहे हैं वो सच में बहुत समझदार एक्टर थे, ऐसा कहना पड़ेगा. फिर जब वो पॉपुलर हो गए, लोग उन्हें पहचानने लगे, तो धीरे-धीरे करते-करते इंसान एक्टिंग तो सीख ही जाता है ना. कुछ वक्त के बाद आपको कैमरे के सामने एक्सपीरियंस हो ही जाता है.'

क्यों रिमी के मुताबिक स्मार्ट एक्टर हैं जॉन?

रिमी ने आगे कहा, 'उसके बाद उन्होंने ऐसे रोल लिए जो उन्हें अच्छे से एक्टिंग करने का मौका दें. वो बहुत सोच-समझकर चले, उन्हें अपनी कमियां पता थीं. मैं उन्हें पर्सनली जानती हूं और लगता है कि वो बहुत समझदार एक्टर हैं. वो बिजनेसमैन बन गए, प्रोडक्शन में आए, यहां तक कि अच्छी-खासी क्रेडिबल हिट फिल्में भी दीं.'

जॉन अब्राहम ने पिछले कुछ सालों में कई शानदार फिल्में की हैं. साल 2025 में उनकी दो फिल्में 'द डिप्लोमेट' और 'तेहरान' क्रिटिक्स द्वारा काफी पसंद की गई थीं. अब साल 2026 में भी वो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट रोहित शेट्टी के साथ लेकर आ रहे हैं. वो राकेश मारिया की बायोपिक में काम करेंगे, जिसमें तमन्ना भाटिया भी शामिल हैं.

---- समाप्त ----