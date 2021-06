रिया चक्रवर्ती के मोस्ट डिजायरेबल बनने का उड़ा मजाक, ट्रोल्स बोले- फेक न्यूज

2020 की सबसे ट्रेंडिंग सेलेब्स में शामिल एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने टाइम्स की 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप किया है. रिया ने दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, दिशा पाटनी जैसे सितारों को पीछे छोड़ ये टाइटल जीता है. लेकिन सोशल मीडिया पर कई यूजर्स को इस लिस्ट पर भरोसा नहीं हो रहा है. वे रिया को ट्रोल कर रहे हैं. साथ ही लोगों ने लिस्ट को मजाक बताया है.

रिया के मोस्ट डिजायरेबल बनने का उड़ा मजाक

इस लिस्ट से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस निराश हैं. क्योंकि सुशांत के परिवार ने एक्टर की मौत का जिम्मेदार रिया को ठहराया है इसलिए वे रिया के मोस्ट डिजायरेबल वुमन बनने से नाखुश हैं. लोग इस सर्व को सही नहीं मान रहे हैं. सोशल मीडिया पर रिया का मजाक उड़ाते हुए कई सारे ट्वीट्स किए गए हैं. एक यूजर ने लिखा. वेट, व्हाट...ये अनडिजायरेबल लिस्ट होनी चाहिए थी. दूसरे एक यूजर ने मीम शेयर करते हुए रिया को ट्रेंड होता देख अपना रिएक्शन बताया है.

I wondered...iski desire kari kisne...wht kind of joke it is???lgta h koi times wala he iski desire karta h.. baaki to ptani fir😅 #RheaChakraborty pic.twitter.com/fe8MlsZGE8 — AnuShree mathur (@anushree34) June 7, 2021

#RheaChakraborty is on trending



When I saw it my reaction be like: pic.twitter.com/u7ycGzW1jO — Supriya (@Supriy_a_) June 8, 2021

WAITT!!!!🧐



WHATTT 😳😳😳😳



That should be "UNDESIRABLE" for sure! #RheaChakraborty pic.twitter.com/Zv3k6IwZpA — Tun Tun Mausi (@mausi_tun) June 8, 2021

कुछ लोग इस सर्वे को फेक बता रहे हैं. एक यूजर ने फनी कमेंट करते हुए कहा- मुझे हैरानी है कि इसकी डिजायर किसने की. ये क्या मजाक है.

यूजर्स का ये भी कहना है कि रिया ने इस फेक खबर के लिए कितने पैसे दिए. हालांकि कुछ लोग रिया के सपोर्ट में भी दिखे. उनका कहना है कि रिया वूमन ऑफ द ईयर अवॉर्ड डिजर्व करती हैं. जिस तरह से उन्हें कोई गलती ना होने पर निशाना बनाया गया, परेशान किया गया... मैं उम्मीद करता हूं कि रिया को करियर में सेकंड चांस मिले.

When i see #RheaChakraborty on twitter picture in my mind: pic.twitter.com/ggDFdV9nFo — Chirkut_chacha (@chacha_chirkut) June 7, 2021