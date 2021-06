द लंचबॉक्स की कास्टिंग डायरेक्टर का निधन, बॉलीवुड सेलेब्स ने जताया दुख

बॉलीवुड की फेमस कास्टिंग डायरेक्टर सहर अली लतीफ का निधन हो गया है. सोमवार को किडनी फेल होने की वजह से सहर ने अंतिम सांस ली. सहर के निधन से बॉलीवुड गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दुख व्यक्त किया है.

सहर के निधन से दुखी सेलेब्स

राजकुमार राव, हुमा कुरैशी, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, निमरत कौर, सान्या मल्होत्रा, नोरा फतेही जैसे तमाम सितारों ने सहर के निधन पर शोक जताया है. सहर ने द लंचबॉक्स, द बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल, शकुंतला देवी, दुर्गामती: द मिथ, मॉनसून शूटआउट जैसी फिल्मों के लिए बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम किया था. पढ़ें, सहर के निधन पर बी-टाउन सेलेब्स के पोस्ट्स..

एक्ट्रेस निमरत कौर ने सहर को याद करते हुए लिखा- एक उदार और प्यारा इंसान जिसे मुंबई ने मेरी जिंदगी में दिया था. इस खबर को अभी तक सच मानने की कोशिश कर रही हूं. अपनी प्यारी सहर की यादों में खो गई हूं. तुम्हें दूसरी दुनिया में मिलने का इंतजार रहेगा.

One of the kindest, most loving people Mumbai gifted my life with. Still trying to process this unreal news....

Travel on into the light my dearest, sweetest Seher. The unpredictable, ghastly shortness of life remains baffling...

Await to meet you on the other side. pic.twitter.com/18jnHvytTL — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) June 7, 2021

स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर सहर के साथ अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया है. स्वरा लिखती हैं- सहर मैं तुम्हें हमेशा चिढ़ाती थी क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं. स्वरा ने सहर के अच्छे नेचर और व्यक्तित्व की तारीफ अपने ट्वीट में की है. स्वरा सहर के जाने से काफी अपसेट हैं.

Seher, I teased you ‘coz I didn’t know how to tell you how much I like you- for ur warmth, for ur cheer, for ur gentle goodness, for ur kindness to strugglers, for ur fun, for ur beliefs, for standing up for me, for unwittingly helping me out of a dark place. #SeherAlyLatif 1/n pic.twitter.com/Av83612U82 — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 7, 2021

I joked with u because I didn’t know how else to express my deep fondness & affection for u. For the warmth & good spirits u brought to your work & mine.. I wish we had followed through on the catch up sessions we planned. I wish I had called instead of texting #SeherAlyLatif 3/n — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 7, 2021

I don’t believe it, unfair parting with a kind soul and real friend. Goodbye Seher, I hope there is another side. https://t.co/S93m6wXQu5 — riteshbatra (@riteshbatra) June 7, 2021

