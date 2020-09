रवीना टंडन का फूटा गुस्सा, कहा- 'फिल्म इंडस्ट्री के आधे सच को दिखाया जा रहा'

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हाल ही में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर अपना रिएक्शन दिया था. उन्होंने ट्वीट कर नाराजगी जताई थी. एक बार फिर रवीना का गुस्सा फूट पड़ा है. इस बार उन्होंने मीड‍िया को फटकार लगाई है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आधा सच बताया जा रहा है जिसे वे अपनी टीआरपी रेट‍िंग्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.

रवीना ने लिखा- 'फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आधा सच जो कि उनकी टीआरपी रेट‍िंग्स के बराबर है. दुनिया में आई आपदा को भुला दिया गया है. अपमानजनक जजमेंट/ गाली गलौच, जांच से पहले दोषी करार देना सार्वजन‍िक हत्या है. अगर गलत साबित हुए तो क्या मीड‍िया उनकी प्रतिष्ठा, विश्वनीयता को वापस दिला पाएगी'. उनके इस रिएक्शन पर यूजर्स उल्टा उन्हें सुना रहे हैं.

Half baked truths about the film industry=TRP ratings.The crisis in the world be https://t.co/l4og1PfofJ abusive judgements/vilification,people guilty before probe is plain right a public lynching.If proved wrong,will media ever able to restore their reputations,credibility?

इससे पहले रवीना ने ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच पड़ताल को न्यूट्रल सपोर्ट देते हुए एक ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा था- 'अब सफाई का समय आ गया है. स्वागत है! हमारे आने वाले जेनरेशन की मदद करेंगे. यहां से शुरू करें, इसके बाद दूसरे क्षेत्रों की तरफ बढ़ें. जड़ से उखाड़ फेंके. दोषी, यूजर्स, डीलर्स, सप्लायर्स को सजा दें. फायदा उठा रहे बड़े लोगों निशाने पर हैं, जो दूसरों की तरफ देखते भी नहीं और उनकी जिंदगी खराब कर देते हैं.'

Twas high time for clean up to happen.Very welcome!Will help our young/future generations.Start from here,surely,proceed to all sectors.Uproot it from its core.Punish th Guilty,users,the dealers/suppliers.The profiting Big Guys on the take,who give it a blind eye and ruin people.