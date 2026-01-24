'वो ज्यादा फीस चार्ज करते हैं...', एआर रहमान के बयान पर बोले रणवीर शौरी, बॉलीवुड में भेदभाव पर भी दिया रिएक्शन

इन दिनों ऑस्कर विजेता म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान का एक स्टेटमेंट काफी सुर्खियों में बना हुआ है, जिस पर अब एक्टर रणवीर शौरी ने अपनी रिएक्शन दिया है. रहमान ने हाल ही में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कम मिलने के पीछे 'बदलते पावर डायनामिक्स' और 'सांप्रदायिक' कारणों की तरफ इशारा किया था. इस पर एक्टर ने अपनी राय दी है.

एआर रहमान के सनसनीखेज दावे के बाद फिल्म जगत में नई बहस छिड़ गई है. जहां एक तरफ रहमान के फैंस और कुछ हस्तियां उनके समर्थन में हैं, तो वहीं रणवीर शौरी ने इसे एक अलग नजरिए से देखते हुए इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है.

क्या बोले एक्टर रणवीर शौरी?

एआर रहमान के बयान पर न्यूज एजेंसी ANI से बात कर रणवीर शौरी ने रहमान के 'सांप्रदायिक' वाले दावे से असहमति जताई. रणवीर ने बड़े ही सीधे शब्दों में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है. उन्होंने एक नई बात सामने रखते हुए कहा कि उन्होंने सुना है कि रहमान अपनी फीस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, जो उनके कम काम मिलने की एक वजह हो सकती है. रणवीर ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है, यकीनन उनके अपने अनुभव रहे होंगे, लेकिन मैं किसी और की जिंदगी पर कमेंट नहीं कर सकता.'

रणवीर शौरी इस दौरान अपने करियर का उदाहरण देते हुए बताया कि बॉलीवुड में भेदभाव (Bias) जरूर होता है, लेकिन उसका स्वरूप हमेशा सांप्रदायिक नहीं होता. उन्होंने कहा, 'मैंने खुद इंडस्ट्री में बहुत पक्षपात झेला है, जो राजनीतिक और सामंती (Feudal) था.' रणवीर के मुताबिक, हर कलाकार को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है. उन्होंने साफ कहा कि अगर वह यह कहकर बैठ जाएं कि भेदभाव की वजह से उन्हें काम नहीं मिला, तो यह गलत होगा, क्योंकि संघर्ष हर किसी के करियर का हिस्सा है.

क्या कहा था रहमान ने?

हाल ही में एआर रहमान ने BBC एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में अपने करियर की मौजूदा स्थिति पर खुलकर बात की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले आठ सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए काम नहीं है. रहमान का मानना है कि इसके पीछे फिल्म जगत में बदलता सत्ता का समीकरण (Power Dynamics) जिम्मेदार है. जिसमें 'सांप्रदायिक' पहलू भी शामिल हैं, जिसकी वजह से उन्हें पहले जैसा काम नहीं मिल रहा है.

