1300 करोड़ पार हुई रणवीर सिंह की 'धुरंधर', बेटी दुआ के आने से बदली एक्टर की किस्मत!

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी फिल्म 'धुरंधर' से हर तरफ छाए हुए हैं. इसने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपना नया रिकॉर्ड बनाया है. 'धुरंधर' साल 2025 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है, जिसका कलेक्शन 850 करोड़ पार पहुंचा है. ये पल रणवीर के लिए बहुत बड़ा है.

'धुरंधर' से चमकी रणवीर सिंह की किस्मत

रणवीर सिंह पिछले कुछ समय से काफी स्ट्रगल कर रहे थे. साल 2019 के बाद उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था. उनकी आखिरी फिल्म 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' हिट थी, मगर रणवीर के टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर पाई थी. लेकिन अब 'धुरंधर' ने उनके लिए वो किया, जो आज से पहले उनकी किसी भी फिल्म ने नहीं किया था. माना जा रहा है कि एक्टर की सक्सेस के पीछे उनकी बेटी दुआ पादुकोण सिंह का योगदान है.

जबसे वो पैदा हुई हैं, तबसे रणवीर की किस्मत पलट गई है. इसलिए रणवीर भी एक अच्छे पिता होने के नाते, बेटी दुआ को अब पूरा समय दे रहे हैं. बॉलीवुड बबल की रिपोर्ट अनुसार, रणवीर 'धुरंधर 2' से पहले अपना पूरा टाइम बेटी दुआ के साथ ही बिता रहे हैं. सूत्रों का कहना है, 'नया साल हर साल की तरह खास था, लेकिन इस बार तो और भी ज्यादा खास था. पहले रणवीर धुरंधर की शूटिंग में बहुत बिजी थे. फिर भी वो अच्छा पति और प्यारा पापा बने रहे. शूटिंग के बीच में भी बस कुछ घंटों के लिए घर आ जाते थे.'

'मगर अब 'धुरंधर' की जबरदस्त कामयाबी के बाद वो सारा समय बेटी दुआ के साथ बिता रहा है. बेटी के आने से किस्मत बदल जाती है. दुआ उनकी लक्ष्मी बनकर आई हैं और अच्छी किस्मत लाई हैं. वो धुरंधर 2 के आने होने से पहले उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं. सच में बेटी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होती हैं. ये देखकर बहुत अच्छा लगता है.'

'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है, जिसमें अभी लगभग दो महीनों का समय बाकी है. इस बीच डायरेक्टर आदित्य धर फिल्म के ट्रेलर पर भी तेजी से काम कर रहे हैं. फैंस इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

