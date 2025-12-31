scorecardresearch
 
1100 करोड़ के पार धुरंधर, क्यों चुप हैं रणवीर सिंह? सक्सेस पर बोले- बहुत मेहनत की है

धुरंधर की सफलता के बावजूद रणवीर सिंह ने कोई इंटरव्यू या पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी है, जो उनके फैंस के लिए हैरानी की बात है. फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने बताया कि रणवीर ने फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की है, जिसमें उन्होंने 15 किलो वजन बढ़ाया और घटाया. उन्होंने एक्टर के काम की तारीफ की.

धुरंधर की बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर क्यों चुप हैं रणवीर सिंह
धुरंधर की बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर क्यों चुप हैं रणवीर सिंह

रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बनकर गरजी है. मूवी ने वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. इसकी ताबड़तोड़ कमाई का आंकड़ा यहीं पर थमने वाला नहीं है. धुरंधर ने इसकी रिलीज के 27वें दिन भी लोगों को क्रेजी किया हुआ है. इसके आसपास रिलीज हुई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ है. फिर भी 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी धुरंधर की सक्सेस पर इसके लीड हीरो रणवीर सिंह चुप हैं.

धुरंधर की सक्सेस पर क्या बोले रणवीर?
अमूमन किसी भी फिल्म के हिट होने पर उसके लीड स्टार के बैक टू बैक इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं. लेकिन रणवीर ने लो-प्रोफाइल रहने का फैसला किया है. धुरंधर के बड़ी हिट होने के बावजूद उन्होंने ना ही कोई इंटरव्यू दिया है, ना ही कोई पोस्ट किया है, ना ही उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिल रही है. वो पूरी तरह से स्पॉटलाइट से गायब बने हुए हैं. हमेशा हाई ऑन एनर्जी रहने वाले रणवीर का यूं शांत रहना उनके फैंस को भले ही खल रहा हो.

लेकिन ऐसे चुप रहने के पीछे रणवीर का क्या माइंडसेट है, फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने इसका खुलासा किया है. हिंदी रश संग बातचीत में वरिंदर ने बताया कैसे एक्टर ने उन्हें धुरंधर के लिए की गई अपनी मेहनत के बारे में बताया था. वो कहते हैं- प्रमोशंस के दौरान मैं दो बार रणवीर से मिला था. जब पीआर ने मुझे उनसे मिलाया तो एक्टर ने बस एक लाइन कही- पाजी मैंने बहुत मेहनत की है इसपे (धुरंधर). जब मैं उनसे दोबारा मिला, रणवीर ने फिर कहा- पाजी मैंने सच में बहुत मेहनत की है.

वरिंदर ने बताया कि रणवीर ने फिल्म के लिए 15 किलो वजन बढ़ाया था, फिर इसे घटाया. फोटोग्राफर ने कहा- जब मैंने धुरंधर देखी तो मालूम पड़ा कि फिल्म में दिखे हर इंसान ने कितनी मेहनत की है. मैंने रणवीर को तुरंत मैसेज किया और कहा कि मुझे फिल्म बेहद पसंद आई. तब भी रणवीर का बस यही जवाब आया कि- मैंने बहुत मेहनत की है. मैंने उनसे कहा मैं आपसे मिलकर गले लगना चाहता हूं. जब कोई इतनी कोशिश करता है, किसी काम में इतनी मेहतन करता है, ऐसे में कई लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भला बुरा कहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है. 

रणवीर की तरह धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना भी लो-प्रोफाइल हैं. उनकी तरफ से भी इसकी सक्सेस पर कोई बयान नहीं आया है. धुरंधर का सेकंड पार्ट अगले साल 19 मार्च को रिलीज होगा. मूवी में अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन, राकेश बेदी, संजय दत्त भी अहम रोल में दिखे. धुरंधर निर्देशक आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी दूसरी फिल्म है.
 

