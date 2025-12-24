50 गुना भारी एक्शन-मिस्ट्री से भरा होगा 'धुरंधर' का पार्ट 2, एक्टर ने किया दावा

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर', 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. डायरेक्टर आदित्य धर की इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर के रूप में अपनी जगह बना ली है. ऐसे में दर्शक इसे बार-बार देखने के अलावा बेसब्री से 'धुरंधर 2' का भी इंतजार कर रहे हैं. इस बेसब्री को और बढ़ाते हुए एक्टर नवीन कौशिक ने 'धुरंधर: पार्ट 2' को लेकर अपडेट दी है.

और पढ़ें

पहले से ज्यादा दमदार होगी 'धुरंधर 2'?

जस्ट टू फिल्मी को दिए इंटरव्यू में नवीन कौशिक ने स्पॉइलर देने से बचते हुए वादा किया कि 'धुरंधर 2' में स्केल और इंटेंसिटी में भारी बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा, 'आपने पार्ट 1 में जो देखा है ना वो एक्शन, वो मिस्ट्री, वो मैनिपुलेशन, वो सब 50 गुना बढ़ जाएगा. क्योंकि मैंने इसे बनते देखा है. वो इस वाले पार्ट से 50 गुना है. शूट सब हो चुका है. मैं पार्ट 2 में नहीं हूं लेकिन मुझे पता है कि क्या होता है.' नवीन ने 'धुरंधर' में डोंगा का किरदार निभाया है.

फिल्म की जबरदस्त सफलता पर बात करते हुए नवीन कौशिक ने बताया कि दर्शकों ने 'धुरंधर' को सिर्फ उसके स्टैंडआउट मोमेंट्स से परे पसंद किया है. उन्होंने नोट किया कि दर्शक अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म का जुनूनी तरीके से जश्न मना रहे हैं. एक्टर ने कहा, 'बहुत समय से सिर्फ मोमेंट्स, गाने वायरल हो रहे थे, लेकिन ये फिल्म वायरल हो रही है. इस फिल्म का हर मोमेंट एनालाइज किया जा रहा है, प्यार किया जा रहा है. इतने सारे वीडियो लोग बना रहे हैं उन अंडररेटेड एक्टर्स के जिन्हें इस फिल्म में फिर से खोजा गया. हर कोई चर्चा में है.'

Advertisement

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने लगाई आग

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' ने ऐतिहासिक माइलस्टोन हासिल किए हैं. फिल्म ने 'स्त्री 2' (857 करोड़ रुपये) और 'कांतारा चैप्टर वन' (852 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. हाल ही में इसने 'छावा' के 807 करोड़ रुपये के कलेक्शन को पार करके 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय रिलीज के रूप में टॉप स्पॉट हासिल कर लिया है.

पिक्चर में रणवीर सिंह ने हमजा अली मजहरी का किरदार निभाया है, जो एक भारतीय स्पाई है. उसे कराची में गैंग और टेरर नेटवर्क में घुसपैठ करने और जानकारी निकालने के लिए भेजा जाता है. उनके साथ 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन सहित शानदार एंसेंबल कास्ट है. फिल्म का पार्ट 2, 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में आने वाला है.

---- समाप्त ----