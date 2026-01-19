scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बॉर्डर 2 के साथ थियेटर्स में दिखेगी धुरंधर 2 की झलक, अटैच होगा टीजर? आदित्य धर देंगे सरप्राइज!

खबरें हैं 23 जनवरी को बॉर्डर 2 के साथ धुरंधर 2 का टीजर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. आदित्य धर ने टीजर के लिए एंड-क्रेडिट सीक्वेंस को फिर से एडिट किया है. धुरंधर 2 का ट्रेलर फरवरी के आखिरी हफ्ते में आएगा. धुरंधर 2 का क्लैश बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म टॉक्सिक से होगा.

Advertisement
X
बॉर्डर 2 के साथ मिलेगी धुरंधर के फैंस को ट्रीट (Photo: Screengrab)
बॉर्डर 2 के साथ मिलेगी धुरंधर के फैंस को ट्रीट (Photo: Screengrab)

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर 45 दिन बाद भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. वर्ल्डवाइड फिल्म 1300 करोड़ के पार कलेक्शन कर चुकी है. इसकी सुनामी बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है. फैंस को 19 मार्च का बेसब्री से इंतजार है. इस दिन फिल्म का पार्ट 2 रिलीज होगा. लेकिन इससे पहले फैंस को धुरंधर 2 की झलक देखने को मिलने वाली है.

धुरंधर के फैंस के लिए गुडन्यूज
लेटेस्ट अपडेट है कि 23 जनवरी को सिनेमाहॉल में सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 के साथ धुरंधर 2 का टीजर रिलीज किया जाएगा. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, आदित्य धर ने फिल्म के एंड-क्रेडिट सीक्वेंस को टीजर के लिए फिर से एडिट किया है. अब ये नया टीजर बॉर्डर 2 के साथ थिएटर्स में अटैच होगा.

रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया है कि टीजर रिलीज का मकसद थियेटर्स में बैठे दर्शकों के दिमाग में रिलीज डेट को लेकर जानकारी देना है. धुरंधर 2 ईद 2026 को रिलीज की जाएगी. टीजर नए विजुअल्स के साथ रिलीज डेट को फिर से कंफर्म करेगा. सूत्र के मुताबिक, धुरंधर 2 और बॉर्डर 2 दोनों राष्ट्रवादी फिल्में हैं. जियो स्टूडियोज की टीम 'देशभक्ति सिनेमा' की डिमांड को भुनाना चाहती है. इस नए टीजर को बॉर्डर 2 के साथ सिनेमाघरों में रिलीज करने के बाद डिजीटली भी रिलीज किया जाएगा. वहीं धुरंधर 2 का ट्रेलर फरवरी के आखिर में रिलीज किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

dhurandhar actress sara arjun
'धुरंधर' की सक्सेस ने बदला सारा अर्जुन का करियर, फिल्में चुनने में हो रही परेशानी?
RGV on Dhurandhar 2
'धुरंधर 2' को लेकर रामगोपाल वर्मा ने कर दी भविष्यवाणी! बोले- ये फिल्म अब...
Happy Patel khatarnak jasoos vs Dhurandhar
'धुरंधर' के सामने नाकाम दिखी 'हैप्पी पटेल', दूसरे दिन सिर्फ इतनी हुई कमाई
Dhurandhar vs Happy Patel vs Rahu Ketu box office collection
40 दिन पुरानी 'धुरंधर' को मात नहीं दे पाई 'हैप्पी पटेल', पहेल दिन इतना रहा कलेक्शन
Dhurandhar 2 not getting postponed
'धुरंधर 2' नहीं टलेगी! डायरेक्टर आदित्य धर ने किया कन्फर्म, मार्च में होगा धमाका
Advertisement

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर यश की टॉक्सिक से भिड़ेगी. पहले यूजर्स को लगा था कि धुरंधर 2 की डेट शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टर ने कन्फर्म किया कि उनकी मूवी पोस्टपोन नहीं होगी. दोनों ही फिल्में प्रॉमिसिंग हैं. धुरंधर 2 और टॉक्सिक का क्लैश 2026 की सबसे बड़ी भिड़ंत होने वाली है.

बात करें फिल्म बॉर्डर 2 की तो, इसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी लीड रोल में दिखेंगे. सालों के इंतजार के बाद बॉर्डर का सीक्वल बना है. फैंस इस फिल्म के लिए सुपर एक्साइटेड हैं. बॉर्डर 2 के गाने इंटरनेट पर ट्रेंड हो रहे हैं. 'संदेशे आते हैं...' गाना फैंस की आंखें नम कर रहा है. इस फिल्म की रिलीज से धुरंधर के दर्शक बंट सकते हैं. क्योंकि बॉर्डर बड़ा प्रोजेक्ट है. लोगों के लिए ये फिल्म एक इमोशन है. फैंस के बीच इसका काफी बज है. देखना होगा बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर कितना दमखम देखने को मिलता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement