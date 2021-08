मां के साथ रणवीर सिंह का पंजाबी गाने पर धमाकेदार डांस, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

एक्टर रणवीर सिंह लोगों को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. हाल ही में उन्होंने अपनी मां अंजू भवनानी के जन्मदिन पर भी कुछ ऐसा ही किया. रेस्तरां के अंदर बर्थडे पार्टी सेल‍िब्रेशन का एक वीड‍ियो वायरल हो रहा है जिसमें रणवीर अपनी मां के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. उनका सह वीड‍ियो देख आप भी मुस्कुरा देंगे.

वीड‍ियो में रणवीर सिंह अपनी डेन‍िम शर्ट उतारकर जमकर डांस कर रहे हैं. उनके साथ उनकी मां भी दिल चोरी साडा हो गया गाने पर डांस करती नजर आईं. वीड‍ियो में दोनों मां-बेटे का यह तालमेल देख लोग उन्हें एनकरेज करते सुने जा सकते हैं. रणवीर ने डांस स्टेप्स के अलावा कई मजेदार मूव्स भी दिखाए. रणवीर ने मां के जन्मदिन पर और भी डांस परफॉर्मेंस दिए. वे दीप‍िका को डांस के लिए बुलाते नजर आए.

बता दें रणवीर की मां अंजू ने 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन अपना जन्मदिन सेल‍िब्रेट किया. इस खास ओकेजन में रणवीर और दीप‍िका पादुकोण के पेरेंट्स एक साथ रेस्टोरेंट Bastian के बाहर नजर आए. रणवीर की मां अंजू भवनानी ग्रीन आउटफ‍िट में नजर आईं. उन्होंने अपने कपड़ों से मैच करता पोटलीनुमा स्टाइल‍िश क्लच भी लिया था.

टॉम क्रूज ने आशा भोसले के रेस्तरां में खाया चिकन टिक्का, सिंगर ने जताई खुशी

Ranveer Singh dancing 🕺 with mother to celebrate 🎉 her birthday 🎂 #ranveersingh #motherson #muvyz #muvyz082321 pic.twitter.com/OK6UpaFovR