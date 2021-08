कांग्रेस के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ेंगे सोनू सूद? दिया ये जवाब

साल 2020 से बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जरूरतमंदों की मदद कर सभी का दिल जीत रहे हैं. कोरोना काल में सोनू सूद किसी के लिए भगवान तो किसी के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं. मगर कई बार सोनू सूद की इस नेकदिली पर सवाल भी उठाए जाते हैं. हेटर्स कहते हैं सोनू सूद पॉलिटिक्स में एंट्री पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं. कई दफा एक्टर के इलेक्शन लड़ने की खबरें आती रही हैं.

क्या राजनीति में एंट्री करने जा रहे सोनू सूद? दिया ये जवाब

अब एक बार फिर सोनू को लेकर ऐसी खबर सामने आई है. जिसका जवाब देकर सोनू ने अफवाहों को खत्म कर दिया है. एक ट्वविटर अकाउंट पर सोनू सूद के महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ से मेयर का इलेक्शन लड़ने का पोस्ट शेयर किया गया. सोनू ने ये ट्ववीट अपने अकाउंट पर शेयर किया. इसमें लिखा है- महाराष्ट्र कांग्रेस मेयर 2022 चुनावों के लिए सोनू सूद को अपना कैंडिडेट बनाने के बारे में सोच रही है.

'अक्षय कुमार संग काम मत करो', यूजर की सलाह पर आया कियारा आडवाणी का रिएक्शन



Not true,

I am happy as a common man 🇮🇳 https://t.co/w5665MqAwc