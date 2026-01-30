scorecardresearch
 
5 महीने की प्रेग्नेंसी में झेला मिसकैरिज, बच्चा खोकर टूट गई थीं रानी मुखर्जी, खुद को कैसे संभाला?

रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के सबसे कठिन दौर, अपने दूसरे बच्चे के मिसकैरेज के दर्द को साझा किया. उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म और सिनेमा ने उन्हें इस चुनौतीपूर्ण समय से बाहर निकलने में मदद की.

रानी मुखर्जी दूसरा बच्चा खोने पर क्या बोलीं? (Photo: Instagram/@ranimukherjeeworld)
बॉलीवुड डीवा रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसमें एक्ट्रेस का एक बार फिर फीयरलेस अंदाज दिखेगा. रानी ने एक इंटरव्यू में बताया कैसे सिनेमा ने उन्हें अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल फेज से आगे बढ़ने में मदद की थी. यहां एक्ट्रेस उस वक्त की बात कर रही थीं, जब उन्होंने अपना दूसरा बेबी खोया था. इस चुनौती भरे पल से सिनेमा ने रानी को बाहर निकालने में मदद की थी.

रानी का छलका दर्द
रानी ने अपनी बात रखते हुए 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' का उदाहरण दिया. उनका कहना है वो हमेशा से ऐसी कहानियां चुनने की कोशिश करती हैं जो असरदार हों और समाज में बहस छेड़े. फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' उनके पास उस वक्त आई थी जब वो अपने पर्सनल लॉस से गुजर रही थीं. 2023 में आई इस मूवी ने रानी को नेशनल अवॉर्ड दिलवाया था. ये मूवी उनके पास तब आई थी जब वो दूसरे बच्चे के मिसकैरिज के दर्द से गुजर रही थीं. ये बात 2020 की है. ये भी खास वजह थी कि 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' की कहानी से वो तुरंत कनेक्ट कर पाई थीं. क्योंकि उस वक्त वो इमोशनल स्पेस में थीं.

रानी ने कहा- वो जो कहानी थी, वो फिल्म मेरे पास आई थी, जब मैंने मेरा दूसरा बच्चा खो दिया था. तो उस वक्त ये मेरा सेंस ऑफ लॉस था. वो कहानी सुनकर मैं इतना जुड़ गई कि मैंने बोला ये कहानी मुझे बतानी है. फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे'  की कहानी में दिखाया गया था कैसे एक मां अपने बच्चे से अलग होने के दर्द को झेलती है. रानी के मुताबिक, इस रोल ने न सिर्फ उनका दर्द कम किया बल्कि समाज की बड़ी सच्चाइयों को भी उजागर किया. उन्होंने विदेश में रहने वाले परिवारों की मुश्किलों और खासकर मदर्स पर पड़ने वाले इमोशनल इफेक्ट के बारे में बात की.

वो कहती हैं- मुझे हिंदुस्तान को ये कहानी बतानी है और उनको बताना है कि हमारा जो ऑब्सेशन है कि हम बाहर जाएं, हम वहां पर सेटल कर लेंगे, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई बहुत हटके है. अपने बच्चों के बिना एक मां का क्या हाल होता है और आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने आपसे कोई लेकर चला जाए तो उस मां पर क्या गुजरती है, बच्चों पर क्या गुजरती है, वो दिखाना था.

रानी मुखर्जी और उनके पति आदित्य चोपड़ा की एक बेटी आदिरा है. उसका जन्म 2015 में पैदा हुआ था. 2023 में रानी ने पहली बार मिसकैरिज होने का खुलासा किया था. उनके मुताबिक, 2020 में सेकंड प्रेग्नेंसी के पांचवें महीने में उनका मिसकैरिज हुआ था.

