रानी मुखर्जी को 10 साल की बेटी से लगता है डर, बोलीं- वो Alpha जनरेशन...

रानी मुखर्जी बॉलीवुड की बेबाक और बिंदास एक्ट्रेसेस में शुमार की जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें अपनी 10 साल की बेटी से डर लगता है. रानी का कहना है कि उनकी बेटी अल्फा जनरेशन की है और वो काफी फियरलेस है.

X
बेटी के बारे में रानी मुखर्जी ने खास बातें शेयर कीं (Photo: Instagram @ranimukherjeeeofficial)
बॉलीवुड की बेबाक और टैलेंटेड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपनी बेटी आदिरा चोपड़ा के काफी क्लोज हैं. रानी कई मौकों पर बता चुकी हैं कि उनकी लाडली बेटी उनकी सबसे बड़ी चीयरलीडर है. अब रानी ने अपनी बेटी के बारे में खास बातें शेयर की हैं. उन्होंने बताया कि उनकी लिटिल प्रिंसेस आदिरा Alpha जनरेशन की हैं और वो काफी निडर हैं. 

बेटी के बारे में क्या बोलीं रानी?

लाडली बेटी के बारे में Zoom संग बातचीत में रानी मुखर्जी ने कहा- मेरे पिता (राम मुखर्जी) के निधन के बाद, मुझे अपने काम को लेकर उनके फीडबैक की बहुत कमी खलती थी. यह मुश्किल है, पर भगवान चीजों को बैलेस कर देता है. उन्होंने मुझे मेरी बेटी दे दी. वो मेरे बहुत करीब है और उसे मुझ पर बहुत गर्व है. मेरी बेटी ने अब मेरे पिता की जगह ले ली है. मेरी बेटी मेरी सबसे बड़ी चीयरलीडर है. 

रानी आगे बोलीं-  हालांकि, उसने मेरी फिल्में नहीं देखी हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है और जब वो स्क्रीन पर मुझे रोते हुए देखती है, तो वो उदास हो जाती है. इसलिए मुझे पर्दे पर देखना उसके लिए मुश्किल होता है. वो मुझे तब देखना पसंद करती है जब मैं नाचती हूं और स्क्रीन पर खुश दिखती हूं.

'मेरी बेटी को मेरी फिल्मों में 'हिचकी', 'थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक' और 'बंटी और बबली' बहुत पसंद हैं. 'कुछ कुछ होता है' फिल्म देखना मेरी बेटी के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि उस फिल्म में पहले ही सीन में मेरी मौत हो जाती है.' 

रानी की बेटी को नहीं पसंद ये चीज

रानी मुखर्जी ने ये भी बताया कि उनकी बेटी को उनका मेकअप करना पसंद नहीं है. एक्ट्रेस बोलीं- मैं जब मेकअप करती हूं तो वो कहती है- मम्मा, आप मेरी मां जैसी नहीं लग रहीं. फिर जब मैं मेकअप निकालकर उसके पास जाती हूं तो वो मुझसे कहती है- अब आप मेरी मां लग रही हैं. 

बेटी के बारे में रानी ने आगे कहा- वो मुझे डांटती भी है. वो आज की जनरेशन अल्फा (Gen Alpha) की बच्ची है, इसलिए वो मुझे सुना देती है और मुझे उसकी बात सुननी पड़ती हैं. आखिर हर जनरेशन बदलती रहती है. मुझे मेरी मां से थप्पड़ पड़ते थे, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो पलटकर मुझे ही थप्पड़ मार देगी. 

'नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान जब मुझे नेशनल अवॉर्ड मिल रहा था, तब वो घर में खुशी से उछल रही थी. यह बहुत स्वीट है, लेकिन वो एक 'अल्फा' जनरेशन की बच्ची है, इसलिए मुझे उससे डर लगता है.' 

मर्दानी-3 में दिखेगा रानी का स्वैग

रानी मुखर्जी की बात करें तो वो मर्दानी बन फिर से छाने वाली हैं. उनकी फिल्म मर्दानी-3 का जबसे ट्रेलर रिलीज हुआ है, हर तरफ उनकी दमदार परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है. रानी की फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. देखना दिलचस्प होगा कि रानी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है.

