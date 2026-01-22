scorecardresearch
 
रानी मुखर्जी को कैसे आदित्य चोपड़ा ने किया था प्रपोज, कपिल शर्मा के शो पर किया सीक्रेट रिवील?

रानी मुखर्जी ने कपिल शर्मा शो पर पहली बार आदित्य चोपड़ा के प्रपोजल पर बात की. रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने साल 2014 में शादी की थी और दोनों एक बेटी आदिरा के माता-पिता हैं.

रानी मुखर्जी की सीक्रेट लव स्टोरी (Photo: ITG)
रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की पहली मुलाकात साल 1998 में करण जौहर की फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ के सेट पर हुई थी. इसके करीब 16 साल बाद दोनों ने इटली में इंटीमेट वेडिंद कर ली, जिसने सबको हैरान भी किया और खुश भी.

आदित्य-रानी की लव स्टोरी

हाल ही में रानी कपिल शर्मा के शो में पहुंचीं, जहां कपिल ने उनसे आदित्य चोपड़ा के प्रपोजल के बारे में पूछा. शो के एक नए प्रोमो में कपिल मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि जिन आदित्य चोपड़ा ने अपनी फिल्मों से एक पूरी पीढ़ी को रोमांस सिखाया, उन्होंने रानी को कैसे प्रपोज किया था. 

इस पर रानी मुस्कुराते हुए कहती हैं- ये सब चीजें टीवी के लिए थोड़े ना हैं. कपिल उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं कि वह कोई पर्सनल डिटेल नहीं पूछ रहे, बस वही बताने को कह रहे हैं जो टीवी पर बताया जा सकता है. लेकिन रानी हंसते हुए फिर भी आदित्य के प्रपोजल के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती हैं. और साफ तौर से ना कह दिया. 

रानी अपनी आने वाली फिल्म मर्दानी के प्रमोशन के लिए शो में शामिल होने वाली हैं. इस प्रोमो ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. यहां रानी और कपिल थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी करते दिखे. 

रानी और आदित्य दोनों ही अपनी निजी जिंदगी को हमेशा बहुत प्राइवेट रखते आए हैं. 2014 में हुई उनकी शादी से लेकर फैमिली लाइफ तक, ज्यादा बातें उन्होंने कभी पब्लिक में नहीं कीं. हालांकि, रानी ने कई इंटरव्यू में अपने पति की तारीफ जरूर की है.

Galatta India से बातचीत में रानी ने कहा था- मेरे लिए सबसे अहम बात ये थी कि वह एक अच्छे इंसान हैं. मैं जिस परिवार में पली-बढ़ी हूं, वहां अच्छे लोगों की बहुत अहमियत रही है. मेरी जिंदगी में ऐसे लोग होना जरूरी है जिनका मैं सम्मान कर सकूं. आदित्य में मैंने एक बहुत ही सुलझा हुआ, अच्छा इंसान और अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन लीडर देखा.

रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने साल 2014 में शादी की थी और दोनों एक बेटी आदिरा के माता-पिता हैं.

