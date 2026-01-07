पिता बनने वाले हैं रणदीप हुड्डा, खुशखबरी सुन बदले तेवर, पत्नी लिन बोलीं- इतने शांत और केयरिंग...

एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी एक्ट्रेस पत्नी लिन लैशराम ने हाल ही में घोषणा की कि वो अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. खास बात यह है कि दोनों ने यह खुशखबरी अपनी शादी की सालगिरह के दिन शेयर की, जिससे यह दिन उनके लिए और भी खास बन गया. अब लिन ने बताया है कि जब उन्होंने रणदीप को ये गुड न्यूज दी थी तो उनका रिएक्शन कैसा था.

रणदीप का पहला रिएक्शन

लिन ने यह भी बताया कि वो दोनों अपने आने वाले बच्चे के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में लिन ने कहा- मैं रणदीप को 15 साल से जानती हूं, लेकिन मैंने उन्हें कभी इतना सॉफ्ट और केयरिंग नहीं देखा. अब उनमें एक अलग सी शांति और नरमी आ गई है.

'मैंने उनमें बहुत ही सौम्य और देखभाल करने वाला रूप देखा है. डॉक्टर के पास जाने से लेकर बच्चे से जुड़ी चीजों की जानकारी जुटाने तक, वह हर चीज में पूरी तरह शामिल हैं. वह प्रेग्नेंसी, इमोशनल हेल्थ और पैरेंटिंग पर काफी पढ़ते हैं और जो भी सीखते हैं, मुझसे शेयर करते रहते हैं ताकि मुझे हमेशा सपोर्ट और केयर महसूस हो.'

लिन ने कहा कि जब रणदीप को पहली बार पता चला कि वह पिता बनने वाले हैं, तो उन्होंने कैसा रिएक्ट किया था. उन्होंने कहा- वो पल बहुत खूबसूरत था. उस समय उनके चेहरे पर कई भाव थे- खुशी, घबराहट, उत्साह और गहरी भावुकता, सब एक साथ.

प्रेग्नेंसी में बदलीं लिन की आदतें

लिन ने यह भी बताया कि उनकी अपनी आदतों में भी बदलाव आया है. उन्होंने कहा- मुझे अब मीठा खाने का मन करने लगा है. पहले मुझे मिठाइयां इतनी पसंद नहीं थीं, लेकिन अब बहुत पसंद आने लगी हैं. मैं मजाक में कहती हूं कि ये आदत रणदीप से आई है, क्योंकि उन्हें मीठा बहुत पसंद है.

इसके अलावा लिन ने बताया कि वो दोनों घर में भी बच्चे के स्वागत के लिए बदलाव कर रहे हैं. लिन बोलीं- हमने घर में छोटे लेकिन अहम बदलाव किए हैं. माहौल को शांत बनाना, चीजें सहेजना और पहले से प्लानिंग करना. ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक टीम के तौर पर जिंदगी के नए दौर में कदम रख रहे हैं. रणदीप को इतना शांत, धैर्यवान और भावनात्मक रूप से मौजूद देखकर हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया है.

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की मुलाकात नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप ‘मोटली’ में हुई थी, जहां से दोनों की दोस्ती प्यार में बदली. बताया जाता है कि लॉकडाउन के दौरान दोनों साथ रहने लगे थे और 2022 में उन्होंने अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल किया था. दोनों ने 29 नवंबर 2023 को मणिपुर के इम्फाल में पारंपरिक मैतेई रीति-रिवाजों से शादी की थी.

