लव रंजन की फिल्म से Ranbir Kapoor-Shraddha Kapoor का डांस वीडियो लीक

रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर इन दिनों डायरेक्टर लव रंजन की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में चल रही है. ऐसे में अब फिल्म के सेट्स से एक वीडियो लीक हो गया है. इस वीडियो में रणबीर और श्रद्धा को गाने की शूटिंग करते देखा जा सकता है. श्रद्धा और रणबीर का यह वीडियो अब वायरल हो चुका है.

लीक हुआ रणबीर-श्रद्धा का वीडियो

इस वीडियो में दोनों डांस सीक्वेंस की शूटिंग करते नजर आ रहे हैं. रणबीर कपूर रॉयल ब्लू कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं. वहीं श्रद्धा ने येलो कलर की साड़ी पहनी है. ये शूटिंग किसी ग्रैंड लोकेशन पर हो रही है. पूरे सेट पर ढेरों डांसर्स को नाचते हुए देखा जा सकता है. देखकर लग रहा है कि यह कोई वेडिंग सॉन्ग है. इस गाने की शूटिंग किसी हवेली में की जा रही है.

#ShraddhaKapoor & #RanbirKapoor shooting for a song for their upcoming untitled next! 💥#LuvRanjan pic.twitter.com/qYLgdJiHX2