Taslima Nasreen ने देखी The Kashmir Files, 'कश्मीरी पंडितों को मिलने चाहिए उनका हक'

मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' देख ली है. तस्लीमा ने इस बारे में ट्वीट कर बताया है कि उन्हें फिल्म देखने के बाद क्या महसूस हो रहा है. साथ ही उन्होंने बांगलादेशी हिन्दुओं को लेकर भी सवाल उठाया है. तस्लीमा नसरीन का कहना है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रहने का उनका हक वापस मिलना चाहिए.

तस्लीमा ने कही ये बात

तस्लीमा नसरीन ट्वीट करती हैं, 'आज द कश्मीर फाइल्स देखी. अगर कहानी 100 प्रतिशत सच है, कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया गया, कोई आधा-अधूरा सच नहीं दिखाया गया, तो सही में ये दुखभरी कहानी है और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रहने का हक वापस मिलना चाहिए. मुझे समझ नहीं आता कि बांग्लादेश से बांग्लादेशी हिन्दुओं के निकाले जाने पर किसी ने फिल्म क्यों नहीं बनाई.'

Watched The Kashmiri Files today. If the story was 100% true, no exaggeration, no half truth--- then it is really a sad story & Kashmiri Pandit must get back their right to live in Kashmir. I don't understand why no film was made on the exodus of Bengali Hindus from Bangladesh.