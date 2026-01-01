हिट शो के बावजूद काम की तलाश में रणबीर कपूर का कजिन, स्ट्रगल पर बोला- बिजी रहना चाहता हूं...

लेजेंडरी एक्टर शशि कपूर के पोते जहान कपूर इस साल की शुरुआत में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'ब्लैक वॉरेंट' में नजर आए थे. इसमें उनके काम की जमकर तारीफ हुई थी. उस दौरान किसी को मालूम नहीं था कि जहान बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर के कजिन हैं. हालांकि एक्टर को अब इतने अच्छे काम और स्टार फैमिली से होने का फायदा नहीं मिल रहा है. जहान ने खुलासा किया है कि उनके पास कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है.

और पढ़ें

'ब्लैक वॉरेंट' के बाद नहीं मिला जहान कपूर को काम?

HT संग बातचीत में जहान कपूर ने 'ब्लैक वॉरेंट' सीरीज के बाद, अपने काम और प्रोजेक्ट्स पर बात की. उन्होंने कहा कि लोग उनकी सीरीज की बड़ी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है.

एक्टर ने कहा, 'ब्लैक वॉरेंट एक ऐसा खूबसूरत तोहफा है जो बार-बार खुशी देता रहता है. दुनिया भर से मिल रही तारीफ और प्यार सच में बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा हंबल भी महसूस कराता है. ऐसी चीजें आप पहले से सोचकर नहीं करते, ये बस अचानक हो जाती हैं, एक सरप्राइज की तरह. जब कोई दूसरा इंसान मुझे बताता है कि इस सीरीज ने उनके जीवन पर कितना असर डाला, तो मैं हर बार खुशी से हैरान हो जाता हूं. आगे क्या होने वाला है, ये तो पता नहीं... बस देखते हैं.'

Advertisement

जहान ने आगे कहा, 'कुछ अच्छी-खासी चीजें हैं जो मुझे उम्मीद है कि सच होंगी, लेकिन सब बहुत धीरे-धीरे हो रहा है. हकीकत ये है कि भले ही लोग तुम्हारे काम को बहुत पसंद कर रहे हों, फिर भी वो सब बड़े-बड़े ताकतों के हाथ में होते हैं. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये साल की सबसे अच्छी सीरीज है, फिर भी चीजों का आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है. मैं काम करना चाहता हूं, बिजी रहना चाहता हूं, उन लोगों के साथ काम करना चाहता हूं जिनमें मुझे भरोसा है.'

'लेकिन ब्लैक वॉरेंट के बाद अभी तक मैंने एक भी चीज साइन नहीं की है. कई लोग बड़े-बड़े ऐलान करते हैं, लेकिन उनकी फिल्में कभी बनती ही नहीं. ये वो लोग हैं जो बस पब्लिसिटी के भूखे हैं ताकि वो चर्चा में बने रहें. मुझे एक बात पर बहुत सुकून है कि मैं रिलेवेंस के पीछे नहीं भाग रहा. मैं लोगों और कहानियों के पीछे हूं. मुझे भरोसा है कि अगर मैं ईमानदारी से, सच्चे दिल से कहानी की सेवा करूंगा, तो मेरी अहमियत और जगह अपने आप बन जाएगी.'

क्यों खफा हैं रणबीर के कजिन जहान?

जहान ने आगे इंडस्ट्री में चल रहे पीआर गेम पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने कहा, 'मैं अपना पीआर खुद नहीं बनाता, इमेज मैनेज करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. जो भी मेरे पास आएगा, मैं उसमें खुशी-खुशी हिस्सा लूंगा. मेरा मकसद है कि मैं इस पागल मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में सबसे बड़े तरीके से शामिल रहूं और सबसे ज्यादा असर डालूं. ये कोई खुद को खुश करने वाला खेल नहीं है, ये देने की बात है, उदारता की बात है.'

Advertisement

'इतना सब करने में 10 साल लग गए, शायद और 10 साल लग जाएं, लेकिन कम से कम सब कुछ असली है. मैं मैगजीन कवर, एंडोर्समेंट और बाकी चीजें कमाकर लूंगा, ना कि किसी प्लानिंग का हिस्सा बनाकर. और मुझे इस बात पर गर्व होगा. आजकल इतनी सारी चालबाजी हो रही है कि आर्टिस्ट की असली पर्सनैलिटी ही गुम हो जाती है. कुछ लोग इस खेल को बहुत अच्छे से खेल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खेलता. आजकल बाहर की चमक-दमक को ही सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है.'

---- समाप्त ----